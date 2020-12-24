Адвокаты мэра Томска Кляйна сообщили о законности процедуры, в которой его обвинили

Защита мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий, заявила о законности сделки, в которой его обвинили в рамках второго уголовного дела. Накануне градоначальнику инкриминировали незаконное предоставление муниципальной земли его дочери.
О том, что процедура сделки проходила в соответствии с законодательством, адвокаты рассказали на своём Telegram-канале в четверг.
По данным защитников, в 2015 году дочь Кляйна обратилась в мэрию с заявлением о предварительном согласовании земельных участков под строительство, что соответствует земельному кодексу РФ. После этого была опубликована информацию об аукционе.
Из-за отсутствия заявок было принято решение о предварительном согласовании земельных участков, они были выкуплены без торгов. При этом цена соответствовала рыночной, отмечают защитники.
Адвокаты подчеркнули, что с момента сделки прошло более 5 лет, однако прокуратура за это время не опротестовала постановления Кляйна.
Напомним, накануне стало известно о возбуждении второго уголовного дела в отношении мэра Томска Ивана Кляйна о превышении должностных полномочий. Первое дело возбуждено по факту махинаций с землёй – по версии следствия, глава муниципалитета распорядился незаконно обозначить в геоинформационной системе «ГеоКад» 300-метровую санитарную зону вокруг ОАО «Томское пиво», владельцем которого он являлся. Это не позволило местному предпринимателю построить на участке многоэтажные дома.