Смертельное ДТП с правительственной машиной произошло в Алтайском крае

Дорожно-транспортное происшествие с автомобилем правительства Алтайского края, в результате которого погибла женщина, произошло во вторник вечером. Об этом сообщили 23 декабря в пресс-службе краевой администрации.

Как говорится в сообщении, водитель управлениями делами правительства Алтайского края сбил на служебной машине женщину, возвращаясь из командировки в Змеиногородском районе вместе с двумя сотрудниками регионального управления охраны объектов культурного наследия. ДТП произошло в районе посёлка Сибирская Долина около 19 часов.

«Сразу была вызвана скорая помощь, пострадавшая доставлена в больницу, где, к сожалению, скончалась», — сообщили в пресс-службе.

По данным агентства «Интерфакс», все необходимые регламенты по соблюдению безопасности были соблюдены. Водитель прошёл перед выездом медосмотр и был трезв, не нарушены нормы работы и отдыха. При это отмечается, что авария произошла в условиях плохой видимости в тёмное время суток, была метель.

На время служебного расследования 49-летний водитель отстранён от должности. Он проработал в правительственной структуре 26 лет.

Напомним, в ноябре в Бурятии завершили расследование по делу о смертельном ДТП с участием экс-главы местной ЕР.

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