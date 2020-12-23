Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги в сфере АПК региона и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Какое из предприятий ниже, на ваш взгляд, стало бы достойным претендентом на победу в номинации «Компания года-2020 в сфере АПК»?
- ЗАО Племзавод «Ирмень» (100%)
- Тепличный комбинат «Новосибирский» (ГК «Горкунов») (0%)
- АО Птицефабрика «Евсинская» (0%)
- АО «Новосибирская птицефабрика» (0%)
- ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» (ЭкоНива) (0%)
- ООО «Сибирская продовольственная компания» (0%)
- ООО «Птицефабрика «Улыбино» (0%)
- ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» (0%)
- АО «Агрофирма «Лебедевская» (0%)
- ООО «Русагоромаркет-Новосибирск» (0%)
- ООО «Сибирская Нива» (ЭкоНива) (0%)
- ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (Сибагро) (0%)
- Другое предприятие (указать в комментариях) (0%)