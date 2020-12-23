Кто из компаний-представителей сферы АПК Новосибирской области достойна быть «Компанией года-2020»?

Александр Корнев
 
«Компания года-2020 в сфере АПК»

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги в сфере АПК региона и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Какое из предприятий ниже, на ваш взгляд, стало бы достойным претендентом на победу в номинации «Компания года-2020 в сфере АПК»?
  • ЗАО Племзавод «Ирмень» (100%)
  • Тепличный комбинат «Новосибирский» (ГК «Горкунов») (0%)
  • АО Птицефабрика «Евсинская» (0%)
  • АО «Новосибирская птицефабрика» (0%)
  • ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» (ЭкоНива) (0%)
  • ООО «Сибирская продовольственная компания» (0%)
  • ООО «Птицефабрика «Улыбино» (0%)
  • ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» (0%)
  • АО «Агрофирма «Лебедевская» (0%)
  • ООО «Русагоромаркет-Новосибирск» (0%)
  • ООО «Сибирская Нива» (ЭкоНива) (0%)
  • ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (Сибагро) (0%)
  • Другое предприятие (указать в комментариях) (0%)
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