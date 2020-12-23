Приговор бывшему мэру Горно-Алтайска оставили без изменений

Кассационный суд оставил в силе приговор бывшему мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину, обвиняемому в хищении бюджетных средств. Он приговорён к четырём годам лишения свободы условно.

Как напомнили в Горно-Алтайском городском суде 23 декабря, 7 октября 2019 года он был осуждён за мошенничество и превышение должностных полномочий (ч.4 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.286 УК РФ, п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ). 22 декабря суд рассмотрел кассационные жалобы от обвиняемого и его защитника.

«Судебное решение суда первой инстанции в части признания Облогина виновным по всем составам преступлений и назначения ему окончательного наказания в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года оставлено без изменения», — говорится в сообщении суда.

Напомним, расследование дела экс-мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, начатое в 2016 году, завершилось в феврале 2017 года. По версии следствия, он совершил хищение служебного автомобиля городской администрации Toyota Land Cruiser-120 стоимостью более 1,5 млн руб., а также более 17 млн руб. из федерального и регионального бюджетов. Кроме того, он предоставил ООО «УК «Центральная» муниципальные гарантии, причинив ущерб мэрии на 107 млн руб.

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