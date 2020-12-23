Депутаты Заксобрания Новосибирской области окончательно приняли бюджет на 2021 год

Бюджет Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов утвердили на сессии Законодательного собрания региона 23 декабря. Документ согласовали в третьем, окончательном, чтении.

Как сообщили в пресс-службе областного парламента, доходная часть бюджета региона в 2021 году должна составить 187 млрд 988 млн руб., в том числе за счёт безвозмездных поступлений – 47 млрд 164,8 млн руб. Расходы запланированы в сумме 197 млрд 168 млн руб. Дефицит областного бюджета – 9 млрд 179,9 млн руб.

Доходы областного бюджета в 2022 году прогнозируются в сумме 175 млрд 947 млн руб., в 2023 году – в сумме 183 млрд 341,9 млн руб. Расходы, согласно планам депутатов, в 2022 году составят 179 млрд 880 млн руб., в 2023 – 186 млрд 759,5 млн руб. Дефицит бюджета в 2022 году – 3 млрд 932 млн руб., в 2023 – 3 млрд 417,5 млн руб.

Как сообщил на сессии в режиме видеосвязи первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, представляющий регион, в 2021 году трансферты из федерального бюджета существенно увеличатся и составят почти 54,2 млрд руб. Из них на здравоохранение будет направлено около 3,4 млрд руб. Более 1,8 млрд руб. поступит на модернизацию первичного медицинского звена, около 73 млн руб. – на санитарную авиацию.

Кроме того, федеральный бюджет поддержит реконструкцию и строительство медучреждений в Новосибирской области. В 2021-2023 годах более 3 млрд руб. будет направлено на реконструкцию и развитие национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина. На федеральном уровне также поддержали инициативу строительства в регионе новой инфекционной больницы на 500 коек. Рекомендация начать работы включена в проект постановления при принятии федерального бюджета.

Напомним, 17 декабря в Заксобрании Новосибирской области бюджет региона был принят во втором чтении.

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