Бывший председатель СО РАН Николай Добрецов умер на 85-м году жизни

Вице-президент Российской академии наук, руководивший Сибирским отделением РАН с 1997 по 2008 год, учёный-геолог Николай Добрецов умер 23 декабря. Об этом сообщили на сайте РАН в среду.

Похороны академика пройдут 26 декабря в Доме учёных СО РАН, сообщают в пресс-службе РАН.

«Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и Объединенный ученый совет СО РАН наук о Земле с глубоким прискорбием извещают о кончине 23 декабря 2020 года выдающегося российского ученого-геолога, академика РАН, доктора геолого-минералогических наук, с 1997 по 2008 годы председателя Сибирского отделения РАН и вице-президента Российской академии наук Добрецова Николая Леонтьевича», — говорится в сообщении.

Николай Добрецов родился 15 января 1936 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова с красным дипломом.

С 1957 по 1960 Николай Добрецов был начальником партии Алтайской геолого-разведочной экспедиции в Усть-Каменогорске. В Сибирском отделении РАН он начал работать в 1960 году.

С 1980 по 1988 год руководил Геологическим институтом в Улан-Удэ, с 1987 по 1988 был председателем Президиума Бурятского научного центра СО АН СССР.

В 1988 году избран директором Института геологии и геофизики СО АН СССР, на этой должности он находился до 1990 года. Далее до 2006 года Добрецов был генеральным директором Объединённого института геологии, геофизики и минералогии (ОИГГМ) СО РАН им. академика А.А. Трофимука и директором Института геологии ОИГГМ, а в 2005-2007 годах -директором-организатором Института геологии и минералогии СО РАН.

Также с 1990 до 1997 года Николай Добрецов работал первым заместителем председателя Президиума СО АН СССР –РАН, с 1997 по 2007 год — председателем Сибирского отделения РАН и вице-президентом РАН. До 2018 года он возглавлял Объединённый учёный совет СО РАН наук о Земле, являлся членом Президиумов РАН и СО РАН.

Николай Добрецов – лауреат множества премий в области науки и обладатель почётных государственных наград, почётный житель Новосибирска. Учёный основал научную школу «Глобальная геодинамика и корреляция геологических процессов эволюции Земли», а с 1997 года под его руководством реализуется масштабная программа реконструкции СО РАН.

Напомним, в ноябре в СО РАН назвали кандидатов на должности руководителей четырёх сибирских институтов.

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