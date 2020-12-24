На улице Дачной в Новосибирске начались работы по сносу бывших дилерских центров Audi, Skoda и Porsche.

Напомним, что автокомплекс на Дачной был построен новосибирским бизнесменом Андреем Соловьевым. До 2019 года в нем размещались бренды Audi, Skoda, Porsche, официальным дилером которых являлись компании этого бизнесмена. Также непродолжительный срок на площадке по схеме субдилерства размещались люкс-бренды Bentley и Maserati.

Весной 2009 года основанные Соловьевым компании «Престиж Авто» и «Транзит Сервис» со скандалом были лишены статуса официальных дилеров Audi и Skoda соответственно и оказались фигурантами расследования правоохранительных органов. В отношении компании «Транзит Сервис» в 2009 году было возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество»). После этих событий дилерские центры Audi, Skoda и Porsche достались их основному кредитору — БИНБАНКУ. Новый собственник комплекса спустя некоторое время подыскал совершенно новых арендаторов. В итоге бывший полнофункциональный дилерский центр Audi заняла компания «Премиум Карс» (на тот момент официальный дилер Subaru), бывший салон Porsche — «СЛК-Моторс» (на тот момент новый официальный дилер Porsche), бывший салон Skoda — компания «Спорт-мобиль» (на тот момент официальный дилер Uz-Daewoo).

В 2012 году автокомплекс был выкуплен группой компаний «МАКС Моторс» Владимира Сафронова. На тот момент она являлась самым крупным дилером Сибири по портфелю представляемых брендов. Новый собственник выселил предыдущих арендаторов и разместил на площадке салон Skoda (на базе бывшего салона Audi), салон Lada (на базе бывшего салона Porsche) и салон Jeep (на базе бывшего салона Skoda). Однако с новыми марками группа компаний просуществововала недолго.

В 2018 году ГК «МАКС Моторс» утратила дилерство по всем представляемым брендам и покинула рынок, а ее юрлица были признаны несостоятельными. В рамках процедуры банкротства в 2019 году автокомплекс на Дачной был продан с торгов за 76,5 млн рублей. Его покупателем стало ООО «Прорыв», учредителем которого на тот момент являлся новосибирский бизнесмен Дмитрий Башмаков. Ранее вместе с Дмитрием Малаховым он был соучредителем компании «АвтоСтар-Сибирь», бывшего официального дилера BMW в Новосибирске. Однако прежде всего, предприниматель известен в бизнес-кругах как совладелец торгового комплекса «Восток».

По данным Rusprofile, ООО «Прорыв» сменило собственника летом 2020 года. Его новым владельцем стало ООО «Азимут», учредителями которого является семейство Баевых. Руководителем ООО «Прорыв», по данным Rusprofile, значится Сергей Бозо, директор ООО Специализированный Застройщик «Камея». По словам участников рынка, предполагается, что на этом участке может быть построен объект жилой недвижимости.

Стоит отметить, что на соседнем участке на улице Дачной ведет строительство своего жилого комплекса компания «Новосибирский квартал».

Напомним, что ранее были также снесены бывшие дилерские центры «МАКС Моторс» на Добролюбова и на Кирова. На их территории также ведется строительство жилых комплексов.

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