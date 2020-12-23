Ещё семь смертей от коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на среду, 23 декабря, в Новосибирской области зафиксировано 26 632 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 1 564 – среди детей. За сутки в регионе заразился 161 человек.

Как сообщили в оперативном штабе, с выздоровлением от инфекции из больниц региона выписали 22 454 пациента. За сутки к ним присоединились ещё 233 человека.

В течение суток от коронавируса в Новосибирской области скончалось семь человек. Это мужчины 57, 60 лет, 61 года и 67 лет и женщины 54, 64 и 72 лет. Всего из-за болезни в регионе погибло 902 человека.

В Алтайском крае 23 декабря зафиксировано 215 случаев заболевания, всего здесь заразилось 31 194 человека. За сутки в регионе выздоровели 243 человека. Всего из «ковидных» медучреждений выписали 27 493 жителя края. С 22 на 23 декабря из-за болезни скончалось 13 алтайцев, а с начала пандемии – 781.

В Кузбассе зафиксировано 148 новых случаев коронавируса. Всего в Кемеровской области заболело 24 743 человека. Вылечились от инфекции 21 455 жителей региона, а в течении суток – ещё 176. 23 декабря болезнь унесла жизни двоих кузбассцев. С начала пандемии в регионе умер 451 человек.

Напомним, накануне в Новосибирской области было зарегистрировано 166 новых случаев заболевания коронавирусом.

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