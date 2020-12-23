«Ростелеком» готов создать виртуальный оператор связи для болельщиков хоккейной «Сибири»

«Ростелеком» и хоккейный клуб «Сибирь» анонсировали появление виртуального оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) специально для болельщиков команды.

«Хоккей в Новосибирске — это больше, чем просто спорт. Это дружеская атмосфера, единое сообщество болельщиков и преданность команде, — прокомментировал заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь», директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц. — Наш совместный проект объединит фанатов «Сибири» в особый закрытый клуб, участники которого будут общаться между собой и с другими абонентами по одним из самых выгодных тарифов на рынке».

Он также подчеркнул, что все вопросы по обслуживанию абонентов «Ростелеком» готов взять на себя.

Тарифные планы специальной линейки «Близкие» отличаются количеством СМС, гигабайтами мобильного интернета и числом бесплатных включенных минут на звонки на номера любых операторов по России. Фанаты хоккея могут выбрать один из четырех пакетов — «Партнер S», «Партнер M», «Партнер L» и «Партнер XL» — и всегда оставаться на связи. Например, тариф «Партнер М» с абонентской платой 300 рублей в месяц включает в себя 1 000 минут разговоров, 100 СМС и 100 Гб мобильного трафика.

SIM-карты будут оформлены в фирменном стиле клуба «Сибирь», а вместо привычного значка оператора болельщики будут видеть на экране надпись HCSIBIR. Управлять счетом, подключать и отключать дополнительные опции и следить за балансом абоненты смогут в бесплатном мобильном приложении «Мой Ростелеком».

Ранее некоторые спортивные клубы уже делали MVNO «для своих», но занимались этим в основном футболисты, в том числе российские.

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