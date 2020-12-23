В минздраве Новосибирской области рассказали, как будут работать поликлиники в праздники

Поликлиники и службы экстренной медицинской помощи в Новосибирской области поменяют часы работы в дни новогодних каникул. О временной смене их расписания сообщили в правительстве региона.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, с 1 по 10 января поликлиники в Новосибирской области будут работать с 9 утра до 15 часов. Неотложную стоматологическую помощь можно будет получить круглосуточно в стоматологической поликлинике №3 по улице Сибиряков-Гвардейцев, 57 и в областной стоматологической поликлинике по улице Театральной, 46.

Экстренную помощь жителям муниципалитетов и сёл с 31 декабря до 10 января будут оказывать врачи городских и районных больницах региона. При необходимости к ним смогут подключиться медики круглосуточной службы отделений платной и экстренной медпомощи областной больницы.

Травматологические пункты для взрослых и детей будут работать в праздники по отдельным графикам. В минздраве обращают внимание, что травмпункты при городских больницах №3 в Советском районе и №4 в Пашино не работают в связи с их перепрофилированием в госпитали для больных с коронавирусом.

Травмпункты при детских больницах №6 по улице Промышленной и №1 на Сибиряков-Гвардейцев будут работать с 8 до 20 часов. Кроме того, 4, 6 и 9 января травматологический пункт в городской поликлинике №2 в Октябрьском районе работает с 9 до 15 часов, а травмпункт в городской клинической больнице скорой помощи №2 (Октябрьский район) будет открыт 00.00 до 9.00 и с 15.00 до 19.00. В остальные дни оба травмпункта будут работать круглосуточно.

Остальные травматологические пункты будут работать круглосуточно во все праздничные дни. Это травмпункты в городской клинической больнице №2 (ул. Ползунова, 21, взрослые), городской клинической больнице №1 (Залесского, 6, взрослые), городской клинической больнице №25 (Невского, 9, взрослые), городской поликлинике №22 (ул. Зорге, 47/1, взрослые), городской поликлинике №16 (ул. 2-й пер. Пархоменко, 7, взрослые), городской поликлинике №1 (ул. Серебренниковская, 42, взрослые), городской детской клинической больнице скорой помощи (Красный проспект, 3), центральной клинической больнице (Пирогова, 25, взрослые и дети), поликлиническом городской больницы №19 (ул. Героев Революции, 5, взрослые), ожоговом отделении областной больницы (ул. Немировича-Данченко, 130, взрослые и дети) и офтальмологическом отделении гобольницы №1 на Залесского, 6, взрослые).

Ранее сообщалось о том, что новосибирский «коронавирусный» госпиталь намерен оспорить штраф в 100 тыс. руб. за нарушение гигиенических норм.

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