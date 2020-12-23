Швейную фабрику «Пеплос», которая входит в десятку крупнейших российских производителей мужской одежды знают, как в Новосибирске, так и за пределами области. Это фабрика с уже сложившимися традициями и технологиями, которая задает тенденции большинству производителей России. Фирменная сеть включает 150 магазинов мужской одежды и школьной формы по всей России и непосредственно фабрику «Пеплос», которая находится в Челябинской области в городе Чебаркуль.

Директор розничной сети торгового дома «Пеплос» в Сибирском регионе АНАСТАСИЯ ТРУБАЧЁВА рассказала «Континенту Сибирь», как появился бизнес, почему мужская одежда «Пеплос» так востребована, как фабрика выдерживает конкуренцию и переживает пандемию.

— Анастасия Анатольевна, как и когда появилась фабрика «Пеплос»?

— Изначально еще в 70-х годах прошлого века это была Чебаркульская швейная фабрика. В 90-х годах в процессе приватизации преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) «Пеплос», директором назначен Валерий Георгиевич Захарчук. Это время значительных перемен: на фабрике полностью заменили оборудование, пригласили иностранных специалистов для разработки моделей мужского костюма и для обучения персонала, чтобы уже по новым технологиям работать. Это были дизайнер из Италии Лино Банфи и конструктор из Германии Манфред Томанек. Внедрял итальянскую технологию производства мужского костюма и обучал персонал технолог Марчелло Фабиетти. Этот мастер известен сотрудничеством с законодателями мужской моды, такими как Dolce & Gabbana, Valentino и Cavalli. В это же время внедряется система стандартов качества продукции ГОСТ, согласно которой фабрика работает по сей день. Ежегодно на фабрике внедряется новое оборудование, открываются дополнительные потоки, расширяется товарная линейка. Фирменная сеть «Пеплос» на текущий момент включает 150 магазинов по всей России, расположенных от Москвы и Краснодарского края до Улан-Удэ.

-Как обстоит ситуация с конкуренцией? Как выдерживаете её?

— Сейчас российских производителей одежды на рынке мало. У большинства других участников этого рынка нет собственного производства – заказы размещаются на других фабриках. У нас весь основной ассортимент и 80% сопутствующего сшито на фабрике «Пеплос». Именно поэтому мы можем говорить о высоком качестве продукции по ценам, ниже, чем у многих других компаний в нашей нише. Кроме этого собственное производство позволяет давать гарантию на каждую вещь, купленную в нашем фирменном магазине.

-Специализация – только мужская одежда или есть женское направление?

— Основное наше направление — это мужская одежда и школьная форма. Женской одежды у нас как таковой нет. Но с 2014 года появилось и новое направление — школьная форма для девочек. Этот ассортимент активно развивается и ежегодно пополняется новыми моделями.

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-Какие годы можно назвать переломными для компании?

— Наверное, с 2000-го года, когда компания начала развитие собственной розничной сети. Теперь продукция фабрики «Пеплос» реализуется через фирменные магазины, которые есть практически в каждом крупном городе России.

-Какие цели компания ставит перед собой на ближайший год?

— Интересный вопрос, если учесть, что горизонты планирования сузились до пары месяцев. Проблема, с которой мы сейчас столкнулись – это то, что большинство людей воспринимают «Пеплос» как строгую мужскую классику или школьную форму. Однако с 2013 года мы расширяем товарную линейку. Ежегодно появляются новые ассортиментные группы. И сейчас «Пеплос» –это несколько стилей: от строгой классики до свободного городского. Наша одежда сшита качественно и ткани подбираются очень тщательно, фактический состав всегда соответствует тому, что на этикетке написано – в руках держать приятно! Поэтому основная задача – это позиционирование. Показать, что «Пеплос» – это качественная одежда и для работы и досуга!

-Повлияла ли ситуация с пандемией коронавируса на работу предприятия?

— Безусловно, да. Это очень сложный год в плане экономики. Были проблемы из-за закрытия магазинов и торговых комплексов, да и поставщики не смогли выполнить свои обязательства в срок. На чём то, конечно, приходится сейчас экономить. Например, значительно сократили бюджеты на рекламу, зато проводим акции с бонусами и подарками для покупателей и таким образом, поддерживаем спрос. И цель у нас: зарабатывать, а не наживаться. Очень много усилий направлено на оптимизацию производства и сохранение рабочих мест.

ИП Трубачева Любовь Аркадьевна

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