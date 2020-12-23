Новосибирские депутаты приняли бюджет города на 2021 год

Бюджет города обсуждался сегодня, 23 декабря на четвертой сессии седьмого созыва Совета депутатов города Новосибирска.

После горячих споров и обсуждений бюджет Новосибирска на 2021 год был принят депутатами в итоговом чтении. Документ приняли большинством голосов: из 47 депутатов 39 – проголосовали «за», 5 – «против» и 3 – «воздержались». Бюджет утверждён с дефицитом в 800 млн рублей. Доходы составят 50,061 млрд рублей, расходы – 50,861 млрд рублей.

«Бюджет, который рассматриваем — это очень сложный и ответственный процесс. Расходы на развитие города в 2021 году снизятся до 4 млрд рублей, однако все крупные проекты, начатые ранее, будут продолжены. Это строительство станции метро «Спортивная», автодорог и развязок», – подчеркнул на сессии мэр Анатолий Локоть.

70 % расходов бюджета составляют социальные выплаты, заработная плата работникам бюджетной сферы и обеспечение учреждений образования. В 2021 году в бюджете также запланировано строительство трёх школ и двух детских садов. Более 7,5 млрд рублей предусмотрено в бюджете города на развитие дорожно-транспортной отрасли. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планируется направить более 1 млрд рублей. Около 2,5 млрд рублей пойдет на строительство новых объектов, в том числе 1,7 млрд рублей – на развитие транспортной инфраструктуры новой ледовой арены, 163 млн рублей – на строительство дорог в отдаленных районах города: на продление улиц Петухова и Титова, строительство подъездных путей к новым городским поликлиникам – на это выделено около 100 млн рублей. На обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта: модернизацию трамваев и покупку в лизинг 55 автобусов выделено 182 млн рублей; 185 млн рублей – на разработку проектов, в том числе по ремонту Октябрьского моста и объектов в рамках проекта «Академгородок 2.0», 40 млн рублей – на ремонт тротуаров.

В 2021 году из Фонда реформирования ЖКХ городу будет выделено почти 270 млн рублей на расселение 16 аварийных домов. Объём софинансирования из городского бюджета составит около 120 млн рублей. Часть денег пойдёт на выплату компенсаций владельцам квартир в снесённых домах, часть – на строительство нового жилья.

После прений с депутатами мэр Анатолий Локоть внёс поправки в трёхлетний проект бюджета. Принято решение выделять ежегодно на содержание территорий районов 50 млн рублей; на покупку специализированной техники для уборки города также ежегодно планируют выделять 50 млн рублей; на строительство трамвайных путей до нового автовокзала «Восточный» на Гусинобродском шоссе в 2021 году будет выделено 25 млн рублей.

«Это не только поправки мэрии, но процесс совместного труда. Принято решение, есть результат работы, бюджет, может и не лучший, но это оптимальное решение в данных условиях. В ходе исполнения его, возможно, доходная часть будет увеличена, так было и в текущем году, и в 2019 году, такая практика – она существует», — добавил Локоть.

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