Стало известно, как будут учиться и отдыхать на Новый год новосибирские школьники

Новосибирским школьникам продлили зимние каникулы – школьники закончат отдыхать и приступят к занятиям 17 января, — об этом сообщают в региональном министерстве образования.

Зимние каникулы, которые начнутся с 28 декабря, рекомендовано продлить до 17 января всем образовательным организациям региона. Соответствующее письмо министерства образования региона направлено главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

На заседании оперативного штаба по работе образовательных организаций Новосибирской области 8 декабря было принято решение о продлении зимних каникул в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, сложившейся в конкретной образовательной организации.

«ФГОС общего образования разрешает использовать каникулы для реализации образовательных программ, в том числе дополнительного образования. На каникулах будут проводится мероприятия по плану внеурочной деятельности и следует контролировать, чтобы эти мероприятия проводились в формах, отличных от классно-урочной», — говорится в сообщении минобра.

Помимо этого, на заседании оперативного штаба было озвучено, что новогодние детские утренники могут проводиться, но они должны быть организованы внутри классов, без привлечения сторонних гостей, к примеру, аниматоров, и должны проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, без смешивания классов и групп.

В средней общеобразовательной школе № 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла «Континенту Сибирь» подтвердили, что, согласно плану графика, который был составлен ещё в августе, последний день учебы у школьников 29 декабря.

«С 30 декабря учащиеся уходят на каникулы и продлятся они до 17 января. Во время каникул будут работать различные кружки, секции, всё по расписанию», — уточнила директор школы № 156 Евгения Кислицына.

В гимназии №8 Новосибирска также сказали, что школьники уйдут на каникулы по расписанию. «Как и все школы, по решению мэра, мы уйдем на каникулы после 29 декабря, а 17 января школьники выходят с каникул. Школьные кружки и секции в каникулы работать не будут», — добавили в гимназии.

Напомним, что в Новосибирской области с 7 декабря дистанционное обучение отменили у учеников 9-х классов, а с 11 декабря к очному обучению вернулись все школьники Новосибирской области. Планируется, что третью четверть все классы также начнут в очном режиме.

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