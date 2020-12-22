В январе по Новосибирску начнут курсировать 15 новых автобусов из Минска

В Новосибирск поступила первая партия автобусов МАЗ из Минска, которые городские власти закупили на федеральные средства. Четыре машины уже запущены в эксплуатацию, 11 выйдут на маршруты после Нового года. Все они предназначены для передвижения в Советском районе, сообщили в пресс-службе мэрии во вторник.

Как рассказали в муниципалитете, отправленные на дороги четыре МАЗа уже проехали 4,2 тыс. километров без замечаний. Машины работают на газомоторном топливе. По словам мэра Анатолия Локтя, вопрос развития в городе газомоторных заправочных станций уже прорабатывается.

Автобусы МАЗ-103965 выпущены в 2020 году и имеют автоматизированную коробку передач. В салоне 22 посадочных места, однако машины вмещают 88 человек. При этом в автобусах предусмотрена возможность перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, в том числе тех, кто передвигается на коляске.

Обновление автопарка в Новосибирске проводит муниципальное казённое предприятие «ПАТП №4» к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. На закупку 15 газомоторных автобусов в рамках пилотного проекта «Народный бюджет» городу было выделено 100 млн руб. В 2021 году планируется закупить ещё 40 автобусов. Соответствующие документы уже подписаны, конкурсные процедуры проведены.

Напомним, о том, что в Новосибирск закупят 15 автобусов из Минска, мэр Анатолий Локоть рассказал в августе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.