Бывшие оперативники предстанут перед судом за вымогательство и похищение человека в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении трёх бывших оперативных сотрудников уголовного розыска. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, похищении человека и вымогательстве.

Как сообщили в ведомстве 22 декабря, сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 в Заельцовском районе Новосибирска, располагая служебными сведениями о наличии у потерпевшего крупной денежной суммы, решили завладеть его деньгами. По их мнению, они были получены преступным путём.

«С этой целью обвиняемые инсценировали задержание мужчины, впоследствии похитили и переместили его в безлюдное место, избили и потребовали передать им 2,5 млн рублей. Только после передачи 150 тысяч рублей потерпевший был отпущен, а злоумышленники задержаны при участии службы безопасности ГУ МВД по Новосибирской области», — рассказали в областной прокуратуре.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» (пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ), «Похищение человека с применением насилия, оружия, специальных средств» (пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере» (пп. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Полицейские были уволены в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, а также за несоблюдение законодательства. Обвиняемые находятся под стражей, уголовное дело рассмотрят в Дзержинском районном суде.

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