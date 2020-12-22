Электричество подорожает в Новосибирской области во второй половине 2021 года

Расценки на электроэнергию вырастут в Новосибирской области в 2021 году. Об этом говорится в соответствующем приказе департамента по тарифам областного правительства.

Как следует из документа, стоимость электроэнергии повысится с 2,8 до 2,93 рублей/кВТч. Таким образом, рост цен составит 4,64%.

Повышение тарифов ожидается во второй половине 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Совет депутатов Новосибирска обращается в ФАС по поводу резкого повышения тарифов на вывоз мусора, который в ноябре был поднят на 40%. Ранее ростом расценок на уборку ТКО возмутились и депутаты Законодательного собрания региона. Они также обратились в антимонопольную службу с просьбой пересмотреть решение о поднятии тарифов, принятое по инициативе оператора – компании «Экология-Новосибирск».

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