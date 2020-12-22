Глава Кузбасса разрешил кемеровчанам ярмарки, но запретил одиночные пикеты во время пандемии

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что одиночные пикеты в регионе запрещены во время режима повышенной готовности из-за опасности коронавируса, однако проводить ярмарки в этот период можно. Они и пройдут в Кузбассе перед Новым годом.

Как сообщил глава Кузбасса на пресс-конференции 22 декабря, распоряжение о проведении ярмарок, которые пройдут в регионе в ближайшие дни, он уже подписал.

«На текущей неделе я подписал распоряжение о проведении ярмарок, которое было подкреплено главным санитарным врачом. Все остальные мероприятия запрещены, пока действует режим повышенной опасности», — сказал Серей Цивилёв на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос о допустимости проведения одиночных пикетов.

Как пояснила по просьбе Цивилёва начальник юридического управления правительства Кузбасса Наталья Корелина, одиночные пикеты также считаются общественными мероприятиями.

«Они могут привлечь внимание граждан и без продуманных мероприятий повлечь отрицательные последствия», — прокомментировала специалист, отметив, что до разрешения общественного мероприятия Роспотребнадзор прорабатывает «все моменты по санитарно-эпидемиологическим ограничениям».

По данным на 22 декабря, в Кузбассе зарегистрировано 24 595 случаев коронавируса, 147 человек заболели за последние сутки. Умерло 449 человек, с 21 на 22 декабря скончались двое.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Кемеровской области ещё не решил, будет ли участвовать в выборах главы региона в 2023 году.

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