Компания Freedom Holding Corp. включена в индексы MSCI

Агентство MSCI включило компанию Freedom Holding Corp. в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500. Холдинг вошёл в индексы вместе с такими быстрорастущими компаниями, как Plug Power Inc., Marathon Oil Corp., Shift4 Payments, Zentails Pharmaceuticals, Super Micro Computer и Fusion Pharmaceuticals.

В индекс также вошли компании, которые недавно провели успешные IPO: Vroom Inc, JFrog Ltd, American Well Corp, Passage BIO. Клиенты «Фридом Финанс» имели возможность поучаствовать в этих размещениях.

Индекс MSCI U.S. Small Cap 1750 измеряет эффективность сегмента малой капитализации. Он был запущен 27 марта 2003 года и состоит из наименьших по капитализации компаний в более широком индексе U.S. Investable Market 2500 на фондовом рынке США.

«Включение Freedom Holding Corp. в индексы MSCI – отличная новость в завершающемся году. Попадание в списки известного фондового индекса свидетельствует о признании и международном доверии к нашей компании. Мы уверены, что данное событие поможет нам укрепить свои позиции, повысит ликвидность акций и положительно скажется на деятельности холдинга в целом», – отметил CEO Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.