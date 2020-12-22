Новосибирская компания получила миллион рублей от Альфа-Банка

Альфа-Банк объявил итоги акции, в рамках которой 10 новых клиентов – предпринимателей и юрлиц – получили по 1 млн рублей за открытие расчетного счета. В число победителей вошла компания ООО «ДЕНТ-НСК», небольшая сеть стоматологических клиник, ее владелец Алексей Ковалев – новосибирский предприниматель открыл счет в банке в разгар пандемии.

«Медицинская сфера мне известна и понятна давно более 11 лет. Мы не стали ждать, когда закончится пандемия, решили открыть вторую клинику, сейчас идет ремонт, а в начале следующего годы мы уже откроем ее для клиентов, – рассказал директор ООО «ДЕНТ-НСК» Алексей Ковалев. – В качестве финансового партнера выбрали Альфа-Банк, здесь выгодные условия, удобное расположение отделений банка и квалифицированная помощь сотрудников по всем возникающим вопросам. Выигрыш стал приятным бонусом, я не мог представить, что войду в число десяти счастливчиков из более чем 20 тысяч участников розыгрыша. Хочу выразить благодарность банку за идею проведения акции».

«В этом году малому бизнесу непросто строить и развивать свой бизнес. Альфа-Банк один из первых кто пришел на помощь предпринимателям и предложил простые, честные и выгоднее условия. Десять наших новых клиентов получили «живые» деньги, выгодный тариф и лучшие в России финансовые решения для ежедневного ведения бизнеса», – отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер.

До конца года клиенты банка смогут воспользоваться особыми условиями: в рамках тарифа «Просто 1%» открытие счета, обслуживание и переводы полностью бесплатные, комиссия составит 1% от поступлений на счет и всего 1% за эквайринг. А за бизнес-расходы по карте начисляется до 5% кэшбека.

Напомним, акция проходила с 21 сентября до 30 ноября.

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