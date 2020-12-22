Губернатор Кемеровской области не знает, будет ли участвовать в следующих выборах главы региона

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что пока не принял решения о своём участии в выборах главы региона в 2023 году. С соответствующими планами он намерен определиться к завершению срока пребывания в должности.

Как сообщает «Интерфакс», своё участие в следующих выборах губернатора Сергей Цивилёв прокомментировал на встрече с журналистами 22 декабря. Глава региона подчеркнул, что его планы будут зависеть от наличия поддержки жителей Кузбасса.

«Это вопрос ещё далекой перспективы», — цитирует информационное агентство Сергея Цивилёва.

Сергей Цивилёв был избран губернатором Кузбасса в 2018 году. До этого он возглавлял угледобывающую компанию «Колмар», где владел 70% акций. Эту долю он передал своей жене.

Напомним, накануне стало известно, что ряд губернаторов сибирских регионов, в том числе глава Кузбасса Сергей Цивилёв, вошли в руководящий состав Государственного Совета РФ.

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