ФСИН судится с прокурорами из-за положения рук новосибирских заключенных

Руководство новосибирской исправительной колонии № 8 через суд добивается отмены распоряжения прокурора, запретившего заставлять осужденных во время прогулки держать руки за спиной.

Иск руководства ФКУ «Исправительная колония №8 ГУ ФСИН по Новосибирской области» подан в Калининский районный суд Новосибирска. Как сообщили в суде, в соответствии с приказом начальника пенитенциарного учреждения осужденные во время прогулки строем по территории колонии должны держать руки за спиной, с целью профилактики передачи запрещенных предметов.

Новосибирская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла руководству колонии протест, потребовав исключить из приказа регламент положения рук за спиной. В колонии с протестом не согласились и оспорили акт надзорного органа в судебном порядке. По мнению истца, передвижение заключенных с руками за спиной «не противоречит требованиям уголовно-исполнительного законодательства РФ, в том числе правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России №295 от 16.12.2016 года».

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