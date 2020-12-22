Лермонтовскую развязку в Иркутске планируют реконструировать до 2024 года

Реконструкция Лермонтовской развязки от улицы Вампилова до Академического моста в Иркутске запланирована на 2022-2023 годы. Проект работ предполагается завершить в течение 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра города Руслана Болотова во вторник.

По словам Болотова, реконструкция развязки обойдётся в 1 млрд руб. Проект будет софинансироваться из федерального и областного бюджетов.

В рамках работ планируется расширить участок объездной дороги Первомайский – Университетский от Академического моста до улицы Вампилова.

Мэр также подчеркнул, что для устранения проблемы с пробками на дорогах городу, помимо Лермонтовской развязки, необходимы Западный, Южный и Северный обходы. Также, по мнению градоначальника, необходимо пересмотреть всю дорожную инфраструктуру Иркутска. Болотов пояснил, что центральная часть города сильно перегружена из-за плотной исторической застройки.

Напомним, в ноябре губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил дорожное строительство на территории региона с главной Росавтодора.

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