Лермонтовскую развязку в Иркутске планируют реконструировать до 2024 года

Реконструкция Лермонтовской развязки от улицы Вампилова до Академического моста в Иркутске запланирована на 2022-2023 годы. Проект работ предполагается завершить в течение 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра города Руслана Болотова во вторник.
По словам Болотова, реконструкция развязки обойдётся в 1 млрд руб. Проект будет софинансироваться из федерального и областного бюджетов.
В рамках работ планируется расширить участок объездной дороги Первомайский – Университетский от Академического моста до улицы Вампилова.
Мэр также подчеркнул, что для устранения проблемы с пробками на дорогах городу, помимо Лермонтовской развязки, необходимы Западный, Южный и Северный обходы. Также, по мнению градоначальника, необходимо пересмотреть всю дорожную инфраструктуру Иркутска. Болотов пояснил, что центральная часть города сильно перегружена из-за плотной исторической застройки.
Напомним, в ноябре губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил дорожное строительство на территории региона с главной Росавтодора.