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Лермонтовскую развязку в Иркутске планируют реконструировать до 2024 года
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В населённых пунктах на территории Прибайкальского нацпарка Иркутской области могут разрешить строить дома
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Новый генконсул ФРГ назначен в Новосибирске
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Морозы до -33 придут в Новосибирскую область перед новогодними праздниками
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Новый руководитель комитета по рекламе назначен в мэрии Новосибирска
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Обманутые дольщики «Новомарусино» подали в суд на правительство Новосибирской области за бездействие
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Губернатор рассказал о строительстве детского реабилитационного центра мирового уровня под Новосибирском
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Основатель агентства MASLO MEDIA
Сооснователь компании iway
Культурный обозреватель
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