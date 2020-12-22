В населённых пунктах на территории Прибайкальского нацпарка Иркутской области могут разрешить строить дома

Правительство Иркутской области рассмотрит возможность включения населённых пунктов, которые расположены в границах Прибайкальского национального парка, в особую экономическую зону. Новый статус территории позволят строить здесь индивидуальные жилые дома и социально значимые объекты.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«Самое главное — для любого жителя, чтобы ему предоставили права, в том числе по строительству социально значимых объектов, дорожной инфраструктуры», — сказал Игорь Кобзев на встрече с журналистами 21 декабря.

По словам губернатора, первым шагом станет определение границ населённых пунктов. Эту работу местные власти проведут вместе с районными властями и областным министерством природных ресурсов. После этого регион сможет войти в национальные проекты по развитию муниципальных образований.

На территории Прибайкальского национального парка расположено 73 населённых пункта, где проживает около 13 тыс. человек. В числе этих муниципальных образований – административный центр самого крупного байкальского острова Ольхон, посёлок Хужир.

Прибайкальский национальный парк полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкал. Сейчас здесь запрещено строить жилые дома и социальные объекты.

Напомним, в декабре правительство России одобрило создание особых экономических зон в Красноярском крае и Омской области.

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