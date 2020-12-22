В населённых пунктах на территории Прибайкальского нацпарка Иркутской области могут разрешить строить дома

Юлия Моисеева
 
Прибайкальский национальный парк
Фото из группы "ФГБУ "Прибайкальский национальный парк" соцсети "ВКонтакте"

Правительство Иркутской области рассмотрит возможность включения населённых пунктов, которые расположены в границах Прибайкальского национального парка, в особую экономическую зону. Новый статус территории позволят строить здесь индивидуальные жилые дома и социально значимые объекты.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«Самое главное — для любого жителя, чтобы ему предоставили права, в том числе по строительству социально значимых объектов, дорожной инфраструктуры», — сказал Игорь Кобзев на встрече с журналистами 21 декабря.

По словам губернатора, первым шагом станет определение границ населённых пунктов. Эту работу местные власти проведут вместе с районными властями и областным министерством природных ресурсов. После этого регион сможет войти в национальные проекты по развитию муниципальных образований.

На территории Прибайкальского национального парка расположено 73 населённых пункта, где проживает около 13 тыс. человек. В числе этих муниципальных образований – административный центр самого крупного байкальского острова Ольхон, посёлок Хужир.

Прибайкальский национальный парк полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкал. Сейчас здесь запрещено строить жилые дома и социальные объекты.

Напомним, в декабре правительство России одобрило создание особых экономических зон в Красноярском крае и Омской области.

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