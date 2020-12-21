Губернаторы Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей и Алтайского края вошли в руководящий состав Государственного Совета РФ. После внесения конституционных поправок Госсовет обрел новый статус.

Сегодня, 21 декабря, вышло несколько указов президента об утверждении состава и структур Государственного Совета РФ.

В последний раз полноценная ротация Госсовета прошла в январе 2020. В президиум тогда вошли 8 человек, среди них один из руководителей субъекта Сибирского федерального округа – губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он сохранил место в обновленном президиуме Госсовета.

По указу президента РФ от 21 декабря 2020 руководящий орган Государственного Совета состоит из 28 человек. Среди них четыре представителя СФО. Помимо Томенко, это глава Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Кемеровской области Сергей Цивилев.

Госсовет возглавляет глава государства Владимир Путин. Среди членов Совета полпреды президента РФ в округах, руководители регионов, спикеры Госдумы и Совета федерации – всего на данный момент это 104 человека.

8 декабря 2020 года президент подписал закон, который определяет новый статус Госсовета после принятия поправок в Конституции РФ. До этих корректировок, Госсовет был исключительно совещательным органом. Поправки превращают его в орган «конституционного уровня, который обеспечивает доведение различных точек зрения до главы государства и помогает ему реализовывать его конституционные полномочия», – подчеркивал полпред президента в Госдуме Гарри Минх.

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