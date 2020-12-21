Новый генконсул ФРГ назначен в Новосибирске

Нового генерального консула ФРГ в Новосибирске — господина Бернда Финке официально представили губернатору региона 21 декабря, сообщили в пресс-службе областного правительства в понедельник.

Как отметили в пресс-службе, встреча прошла в правительстве Новосибирской области.

«Губернатор приветствовал господина генерального консула, подчеркнув, что Новосибирская область – гостеприимный регион, максимально открытый для межрегиональных и международных связей в различных сферах деятельности, в первую очередь – в экономике, науке и образовании. Андрей Травников выразил готовность, опираясь на лучшие традиции взаимоотношений Новосибирской области и Федеративной Республики Германия, продолжать всесторонне укреплять и развивать взаимовыгодные связи», — говорится в сообщении правительства региона.

Андрей Травников обсудил с господином Берндом Фуке планы по межрегиональному и межгосударственному сотрудничеству. Новый генконсул напомнил, что в округ новосибирского консульства ФРГ входят Сибирь и Дальний Восток, а основные направления, которыми сейчас занимается структура – экономика, инвестиции, культура, а также политика в сфере климата.

Напомним, в ноябре при поддержке посольства Португалии в Новосибирске прошёл фестиваль португальского кино.

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