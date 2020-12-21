Морозы до -33 придут в Новосибирскую область перед новогодними праздниками

В ближайшие дни в Новосибирской области похолодает до -20…—30 градусов. Согласно долгосрочным прогнозам, морозы наступят уже до выходных.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», первый морозный день в Новосибирске ожидается в пятницу, 25 декабря. Дневная температура составит -29…-30 градусов, к вечеру столбик термометра опустится до -32 градусов.

К утру субботы мороз окрепнет до -33. При этом днём будет чуть потеплее — -27…-29 градусов, а в воскресенье — -24…-25 с понижением температуры до -26 к вечеру.

В понедельник, 28 декабря, днём будет -22…-23 градуса, и уже во вторник, 29 декабря, потеплеет до -15…-17.

В начале же недели будет сохраняться достаточно тёплая погода. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на вторник, 22 декабря, ожидается -16…-18 градусов, днём — -14…-16. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.

В ночь на среду, 23 декабря, будет -18…-20, местами до -23 градусов, днём потеплеет до -9…-11. Ветер южный, ночью 3-8, днём 5-10 метров в секунду. В четверг, 24 декабря, ночью ожидается -10…-12, днём — -6…-8 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

Напомним, первые морозы началась в Новосибирской области в начале декабря.

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