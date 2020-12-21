Прокуратура: За два дня новосибирцы лишились более 5 млн рублей

В прокуратуре Новосибирской области проанализировали состояние преступности, связанной с кражей денег с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и заявили о росте числа IT-преступлений.

По данным областной прокуратуры, в 2018 году на территории региона таких преступлений было зарегистрировано 2 463, в 2019 году – 5 081, а за 11 месяцев 2020 года их число составило уже 10 876. Таким образом, количество краж и мошенничеств с использованием современных технологий возросло за последний год в 2 раза. Общий размер ущерба по уголовным делам составил более 300 млн. рублей. То есть, злоумышленники в среднем украли по одному миллиону рублей в день.

«Мошенничества в сфере IT-технологий, связаны, как правило с размещением в интернете ложных сведений о продаже товарах и оказываемых услугах, а также связаны со взломом страниц участников соцсетей и созданием сайтов – двойников», — уточнили в прокуратуре.

Только за два дня декабря текущего года правоохранителями зарегистрировано 26 преступлений с использованием IT-технологий, у новосибирцев в общей сложности за эти дни украдены более 5 млн. рублей.

В ведомстве напомнили, что никому, в том числе работникам банков, нельзя сообщать номера банковских карт, пин-коды, CVV-коды, коды из SMS-сообщений и иные реквизиты. При возникновении сомнений, что звонящие люди являются работниками банков, необходимо прекратить разговор и самим перезвонить в банк.

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