«Сибирский цемент» подвёл предварительные итоги работы в 2020 году

На пяти цементных заводах компании «Сибирский цемент» к концу 2020 года, согласно предварительным итогам, будет изготовлено около 4,5 млн тонн цемента. Это на 6% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. При этом холдинг продолжает интенсивно развиваться и модернизировать предприятия.

Несмотря на сокращение объёмов производства, вызванное общим экономическим спадом в стране, «Сибирский цемент» продолжает вести техническое перевооружение предприятий и устанавливать эффективное оборудование, соответствующее мировым стандартам. По итогам 2020 года на модернизацию цементных заводов холдинга будет направлено почти 1,4 млрд руб. (здесь и далее – с учётом НДС), на повышение уровня экологической безопасности производств – 539 млн руб., на внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами – около 30 млн. руб.

«Уходящий год оказался тяжелым для всех предприятий цементной отрасли. Из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением COVID-19, были приостановлены многие стройки, отложена реализация некоторых инфраструктурных проектов. В итоге в 2020-м потребление цемента в Сибири сократится примерно на 4% к уровню 2019-го, а загрузка наших производств не превысит 50%, – комментирует первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов. – Тем не менее, компания продолжает стабильно работать и развиваться. В текущем году в состав холдинга вошли цементные заводы Ангарска и Искитима. А значит, теперь у нас больше сил и возможностей для того, чтобы противостоять давлению негативных внешних факторов».

Для предприятий «Сибцема» в 2020 году приобретено 13 единиц автотранспорта общей стоимостью 176,6 млн руб. Ещё 2,5 млрд руб. составят расходы на ремонты и техническое обслуживание оборудования.

На самом мощном предприятии компании – «Топкинском цементе» – идет модернизация вращающейся печи № 1 цеха «Обжиг». Общая стоимость проекта, предполагающего установку современного электрофильтра, оценивается в 367 млн руб.

На цементном заводе Искитима в уходящем году введена в строй сепараторная установка с рукавным фильтром Scheuch на цементной мельнице № 6 цеха «Помол». Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта, составили 288 млн руб.

На модернизацию Красноярского цемзавода в 2020 году израсходовано 382 млн руб. В частности, на вращающейся печи № 5 цеха «Обжиг» пущен в работу электрофильтр Elex. Ввод оборудования общей стоимостью 227 млн руб. помог улучшить степень очистки отходящих газов печи № 5 от неорганической пыли, повысить уровень экологической безопасности производства в целом.

Стабильно высокое качество продукции холдинга подтверждено экспертами. Так, в уходящем году «Топкинский цемент» получил сертификат, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества требованиям Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), и лицензию на право использования монограммы API. Область сертификации — производство тампонажного портландцемента Class G HSR по стандарту API Spec 10А.

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