Обманутые дольщики «Новомарусино» подали в суд на правительство Новосибирской области за бездействие

Дольщики недостроенного жилкомплекса «Новомарусино» в Новосибирске подали иск в суд на правительство региона. В формулировке сказано, что оспаривается бездействие представителей власти.

Согласно формулировке документа (копия есть в распоряжении редакции «Континента Сибирь»), иск подан для «оспаривания бездействия органа управления».

Как пояснила «Континенту Сибирь» одна из участниц долевого строительства Татьяна Цветкова, дольщики считают, что из-за бездействия чиновников они уже полгода не могут получить положенные им компенсационные выплаты. Чтобы решить проблему недостроя, власти начали сотрудничать с ППК «Фонд», однако, по мнению дольщиков, продолжают затягивать со сроком подачи ходатайства о поддержке собственников.

«Отправить ходатайство в фонд они могли и весной, когда документы в фонд были поданы – это май, июнь, и мы могли бы получить компенсации по страховым выплатам. Мы считаем, что срок был протянут умышленно, потому что в июле вышли поправки в законе, регулирующим работу фонда. До вступления поправок в силу мы могли получить страховые выплаты от фонда напрямую, после вступления наша проблема может решиться только на условии софинансирования региональным бюджетом. На данный момент мы получаем отписки из минстроя, что денег в бюджете на нас не запланировано», — рассказала Татьяна Цветкова.

Как ранее на пресс-конференции заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, резкого увеличения финансирования на решение проблемы обманутых дольщиков в регионе в ближайшее время не ожидается. При этом ППК «Фонд» уже приняло решение по другим объектам, которые находятся на улице Закаменской и в Оби. В то же время, нерешённым остаётся вопрос с размежеванием земель под строительство жилкомплекса, которые застройщик «Новомарусино», ООО «Доступное жильё Новосибирск», брал в кредит у «Промсвязьбанка». Сейчас ситуация решается с помощью конкурсного управляющего.

Первое заседание, где рассмотрят иск дольщиков, назначено на 12 января 2021 года, оно пройдёт в Дзержинском районном суде.

Напомним, в пятницу дольщики «Новомарусино» объявили о приостановке голодовки. Акция, по словам участников, была прервана, в частности, в связи с тем, что на прямой линии с президентом Владимиром Путиным 18 декабря не была освещена проблема обманутых дольщиков. В то же время, активисты направили главе государства видеообращение и ждали отклика.

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