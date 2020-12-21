Губернатор рассказал о строительстве детского реабилитационного центра мирового уровня под Новосибирском

21 декабря на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о детском медицинском центре, который будет построен в регионе по поручению президента Владимира Путина.

По словам главы региона, к 2024 году должно быть создано два федеральных детских реабилитационных центра мирового уровня. Один в Крыму, и один на территории Новосибирской области.

«Сегодня под строительство центра выделено почти 25 гектаров в курортной зоне на берегу Бердского залива. Там же есть перспектива развития этой территории, надо ещё продумать стратегическое развитие, чтобы там был создан кластер для оздоровления, для медицинского обслуживания детей и других жителей Новосибирской области. Помимо этого, в центр планируется принимать детей из других регионов», — отметил Андрей Травников.

Он подчеркнул, что этому решению предшествовала большая работа коллег из Росимущества и минздрава, минстроя, минЖКХ и мэрии Новосибирска.

«Тщательно подбирали территорию, оформляли землю, прорабатывали вопросы подключение коммуникаций, транспортной доступности. Я считаю, что работа проделана очень качественно и в кратчайшие сроки и еще один большой федеральный проект будет реализован ближайшие годы на территории Новосибирской области. Я хочу поблагодарить всех участников попросить не расслабляться и максимально участвовать в реализации», — добавил губернатор.

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