Застройщик новосибирского «Радужного города» признан банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом компанию «Базис-Строй», в отношении руководства которой ранее было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении средств дольщиков.

Решение опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Согласно документу, в ООО инвестиционно-строительная компания «Базис-Строй» вводится конкурсное производство до 10 декабря 2021 года. К участию в банкротном процессе привлечены ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» и региональный минстрой. Конкурсным управляющим назначен Александр Чернусь.

Признать компанию несостоятельной в сентябре текущего года потребовала Ольга Паршина из-за долга в размере 380 тыс. рублей. В начале процесса стороны намеревались заключить мировое соглашение, однако этого не произошло. ООО ИСК «Базис-Строй», согласно ЕГРЮЛ, принадлежит Александру Семенову, Ольге Варламовой и почетному строителю России Надежде Зибницкой.

Один из самых известных проектов компании – микрорайон «Радужный город» в Верх-Туле Новосибирского района. Возводимый в рамках программы «Жилье для российской семьи» микрорайон так и не был достроен, обманутые дольщики обращались за помощью к президенту РФ, а в отношении руководства «Базис-Строя» в итоге было возбуждено уголовное дело по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следствия, компания заключила 156 договоров участия в долевом строительстве, собрав с покупателей квартир 141,7 млн рублей. Фактические затрата на строительство домов при этом составили 85,4 млн рублей.

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