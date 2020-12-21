«ВТБ Лизинг» победил в двух номинациях национальной премии «Лизинговая сделка года»

Сделка между «ВТБ Лизинг» и «Почтой России» по передаче 1162 автомобилей Lada Largus признана лучшей в автомобильном сегменте по версии национальной премии «Лизинговая сделка года». Генеральный директор ГК «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер стал лидером медиа-рейтинга руководителей лизинговой отрасли по версии «СКАН-Интерфакс», получив признание за личный вклад в освещение событий рынка лизинга в 2020 году.

Лизинговая сделка «ВТБ Лизинг» с «Почтой России» стала флагманской для заказчика в условиях пандемии и была реализована в крайне сжатые сроки. 1162 машины были поставлены в течение 120 дней в 121 отделение «Почты России» в 82 городах страны. Под финансирование сделки была выделена отдельная кредитная линия банка «ВТБ» с индивидуальными условиями фондирования. Также договор предусматривал получение субсидии по программе льготного лизинга колесной техники минпромторга России.

«Мы рады сотрудничать с «Почтой России» и вносить свой вклад в обновление парка предприятия, чтобы удовлетворить растущий спрос на курьерские услуги, а также сократить время доставки отправлений и посылок до получателей. «ВТБ Лизинг» всегда старается предлагать наиболее привлекательные предложения по поставке техники в рамках конкурсных процедур и максимально гибкие условия финансирования проектов наших партнеров. В непростых условиях весны этого года вместе с другими участниками сделки мы смогли в крайне сжатые сроки разработать дизайн этого социально значимого проекта, найти необходимые ресурсы и оперативно осуществить поставку машин в регионы», — прокомментировал генеральный директор ГК «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер.

«ВТБ Лизинг» работает с «Почтой России» с 2010 года и является крупнейшим лизингодателем специализированного подвижного состава предприятия. За прошедшие два года объёмы сотрудничества были существенно увеличены, и сейчас количество багажно-почтовых вагонов, эксплуатируемых «Почтой России» по договорам с «ВТБ Лизинг», составляет 272 единицы. В мае 2020 года партнёры также договорились о поставках 1162 автомобилей Lada Largus в лизинг на пять лет, а в сентябре была заключена пятилетняя сделка на 116 КамАЗов.

Специальный приз от стратегического информационного партнера премии «СКАН-Интерфакс» в номинации «Лидер медиа-рейтинга руководителей лизинговой отрасли» получил генеральный директор «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер. Топ-менеджер компании стабильно занимает первую строчку рейтинга, который выпускает с 2020 года система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с медиа-порталом FedLeasing.ru.

Отдельно эксперты отметили личный вклад Дмитрия Ивантера в освещение событий рынка лизинга в 2020 году. Являясь председателем совета НП «Лизинговый союз», он последовательно защищает интересы отрасли в публичном пространстве, подчеркивая важность лизинга для эффективного развития экономики страны и выступая за честную конкуренцию среди участников рынка.

Национальная премия «Лизинговая сделка года» — первый в России профессиональный конкурс лизинговых проектов. С 2019 года премию проводит «Федерация лизинга» при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рейтингового агентства «Эксперт РА» и консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers (PwC Россия).

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