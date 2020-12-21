Жители Кузбасса ощутили землетрясение в ночь на понедельник

Подземный толчок произошёл в Кемеровской области в ночь на 22 декабря. Его магнитуда составила 2,9, интенсивность в эпицентре не указана.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, землетрясение в Кемеровской области произошло в 00:57 по местному времени. Эпицентр находился примерно в 31 км от Белово на северо-восток, его координаты — 54.64 градуса северной широты и 86.59 градуса восточной долготы.

Сообщается, что сейсмичность в Кузбассе имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами. Для более тщательного изучения причин подземных толчков требуется расширить сеть сейсмических станций на территории региона.

Напомним, на прошлой неделе в Иркутске ощущались отголоски землетрясения в 5 баллов на Байкале, горожане почувствовали толчки в 3,9 балла. Ещё несколько подземных толчков произошли там же 10 декабря, их интенсивность составила 7 баллов, а для жителей Иркутска – 5 баллов.

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