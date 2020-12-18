Новый министр лесного хозяйства назначен в Красноярском крае

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о назначении нового министра лесного хозяйства региона. Им стал бывший сотрудник управления зелёного строительства Красноярска Алексей Панов.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, Алексей Панов проработал в лесной отрасли почти 15 лет, а в городском управлении зелёного строительства – с 2013 года.

Во время рабочей встречи Александр Усс поручил новому министру не ослаблять контроль за лесными участками и сделать работу лесных инспекторов «более интенсивной и квалифицированной». Он также подчеркнул, что важно продолжать работу в области соблюдения обязательств по арендным отношениям и инвестиционным проектам.

В числе приоритетных направлений в лесной сфере губернатор также назвал создание пунктов заготовки и транспортировки леса. Он поручил министру организовать кооперацию между уже существующими пунктами в Канске, Лесосибирске, Богучанах и на юге края, а также выработать к ним единые требования.

Другими важными направлениями работы глава региона назвал создание ассоциаций лесопереработчиков в крупных лесных территориях и контроль над ситуацией с лесными пожарами.

Напомним, в понедельник в Красноярском крае был также назначен новый министр экологии.

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