Сотрудников районной администрации в Республике Алтай наказали за несвоевременную оплату и доставку масок в больницы

Прокуратура Шебалинского района Республики Алтай привлекла к дисциплинарной ответственности шестерых сотрудников местной администрации за нарушения в сфере госзакупок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

Как сообщили в региональной прокуратуре, чиновники допустили нарушения закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«В ходе проверки установлено, что администрацией МО «Шебалинский район» в истекшем периоде 2020 года совершено шесть сделок на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, облучателей на общую сумму два миллиона рублей. При этом заказчиком по всем шести контрактам неправомерно были сдвинуты сроки поставки товаров, а в четырёх случаях имелась несвоевременная оплата товара субъектам предпринимательства», — говорится в сообщении прокуратуры.

По факту нарушений прокуратура внесла представление. В результате его рассмотрения шесть сотрудников администрации привлечены к административной ответственности.

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