Реставрацией одного из крупнейших бассейнов Новосибирска займется ПСК «Армаком»

Реконструкцией бассейна «Спортивного клуба армии» (СКА) в Новосибирске займется ПСК «Армаком», ранее возводивший региональный центр по спортивной гимнастике в Заельцовском районе.

Итоги проведения аукциона по выбору подрядчика реконструкции 50-метрового бассейна на улице Воинской в Новосибирске опубликованы на сайте РосТендера. Начальная цена контракта составляла 255,6 млн рублей. В конкурсе, кроме ПСК «Армаком», участвовала новосибирская строительная компания «Полет». «Армаком» стал победителем тендера, предложив цену в 233,8 млн рублей.

Работы должны начаться в декабре 2020 года и завершиться в декабре 2021-го. В 2020 году на реконструкцию бассейна будет выделено 25,6 млн рублей из областного бюджета. В 2021 – 93,3 млн рублей из областного бюджета, а также 136,6 млн рублей из федерального.

Напомним, один из крупнейших новосибирских бассейнов, бассейн СКА находится фактически в полуразрушенном состоянии около 19 лет. Сейчас здание находится в собственности региона. Реконструкция бассейна – часть программы подготовки Новосибирска к предстоящему молодежному ЧМ по хоккею 2023 года.

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