Суд не взыскал миллиард рублей с Евсинской птицефабрики за загрязнение почвы помётом

Искитимский районный суд Новосибирской области частично удовлетворил иск прокуратуры к АО «Птицефабрика «Евсинская» на 1,18 миллиарда рублей. С предприятия не стали взыскивать средства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 18 декабря, суд обязал птицефабрику разработать проект рекультивации земель, которые, по результатам прокурорской проверки, организация загрязнила куриным помётом.

В то же время, за нарушение почвы прокуратура также потребовала взыскать с организации 1,18 млрд руб. В такую сумму специалисты оценили причинённый экологии ущерб.

«На АО «Птицефабрика «Евсинская» возложена обязанность по производству рекультивации земельного участка. В удовлетворении исковых требований о возмещении вреда – отказано», — говорится в сообщении суда.

Напомним, иск к птицефабрике Новосибирский природоохранный прокурор предъявил в начале декабря. В прокуратуре заявили, что минимальный ущерб почвам составил не менее 1,2 млрд руб.

Птицефабрика «Евсинская» входит в группу компаний «Сибирский премьер» со штаб-квартирой в Новосибирске. По данным ЕГРЮЛ, выручка АО «Птицефабрика «Евсинская» за 2019 год составила 1,5 млрд рублей.

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