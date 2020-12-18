После проверки сведений в декларации горсовет Барабинска лишил депутатских полномочий Константина Терещенко. Он не указал в ежегодном отчете о доходах детские новогодние подарки и пустой банковский счет.

17 декабря в Барабинске прошла сессия местного горсовета, по итогам которой независимый депутат, руководитель проекта Newkolhoz Константин Терещенко лишается полномочий.

Еще в августе 2020 года Константин Терещенко получил уведомление, подписанное руководителем департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области Валентиной Дудниковой. В нем говорилось о начавшейся в соответствии с распоряжением главы региона Андреем Травниковым проверке достоверности и полноты сведений о доходах за 2018-2019 год.

Проверяющие выяснили, что супруге депутата в 2019 году на работе выдали детские подарки. Их стоимость Константин Терещенко не отметил в декларации. Также проверка показала, что Константин Терещенко забыл вписать банковский счет, открытый 12 лет назад. По его словам, средств на нем не было. Он не вносил эти сведения и в предыдущие отчеты о доходах. Даже в 2017 году – тогда в документе о семейном заработке нашлись другие недочеты, например, неправильная дата рождения жены.

В июне этого года Терещенко подал иск о защите чести и достоинства против мэра Барабинска, который назвал фейком информацию депутата о сливе отходов в местное озеро. Суд встал на сторону депутата. Перед сентябрьскими выборами Терещенко выдвигался в депутаты Заксобрания Новосибирской области на «остром» барабинском округе, где выиграл единоросс, главврач областного онкодиспансера, бывший глава регионального минздрава Олег Иванинский. Впервые Константин Терещенко стал депутатом госровета Барабинска в 2011 году при поддержке «Единой России». В 2015 году выдвигался в Заксобрание Новосибирской области как независимый кандидат, избирком отказал ему в регистрации. В 2016 году самовыдвиженцем в Барабинске обошел спикера местного горсовета, единоросса Александра Кибальникова. В 2017 Терещенко лишили мандата. В 2018 на довыборах он вернул депутатские полномочия.

Очередные выборы в горсовет Барабинска пройдут через 9 месяцев, в сентябре 2021 года.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.