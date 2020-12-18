Сбербанк и Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение о сотрудничестве

Сбербанк и Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение о сотрудничестве в области поддержки бизнеса.

Стороны договорились реализовать соглашение путем совместных встреч и обсуждений, где представители Сбербанка и «ОПОРЫ РОССИИ» разъяснят представителям малого бизнеса все детали и направления сотрудничества.

«Наша общая задача – выстроить открытый и конструктивный диалог с бизнес-сообществом: выявить наиболее актуальные потребности, проблемы, пути решения, –прокомментировал новое соглашение заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. – Рад отметить, что Сбер и «ОПОРА РОССИИ» достигли полного взаимопонимания и уверен, что сотрудничество приведет к целому ряду совместных проектов на благо предприятий Новосибирской области и экономики региона».

Создание условий для привлечения малого бизнеса – совместная инициатива, направленная на оказание финансовой, образовательной и консультационной помощи предпринимателям. Данное соглашение предусматривает работу в содействии в получении банковских продуктов и услуг, такие как регистрация ИП, ООО, РКО, кредитование, лизинг, банковские гарантии и так далее.

«Предприниматель так устроен, что всегда вынужден работать над издержками, чтобы быть конкурентоспособным. Особенность малого и среднего предпринимательства в том, что многим нужны простые и доступные сервисы сопровождения бизнеса, ведь часто содержать штатного юриста, финансиста или бухгалтера предприниматель не имеет возможности, – говорит председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов. – Рост технологичности данных сервисов и бесконтактность — это ожидаемые малым бизнесом новшества, которые Сбер может предоставить в лучшем качестве».

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