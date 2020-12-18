В Бердске назвали кандидатов на должность нового мэра

Конкурсная комиссия завершила приём документов от кандидатов, претендующих на должность мэра Бердска в Новосибирской области. Всего будет рассмотрено девять кандидатур.

Как сообщает портал ЖКХ Бердска, к 18 декабря документы для участия в конкурсе на должность мэра Бердска подали пенсионер, бывший заместитель директора МКУ «Управление гражданской защитой Бердска» Александр Трушакин, действующий глава города Евгений Шестернин, председатель Совета Баганского района Сергей Синяев, бывший начальник административно-технической инспекции Бердска Дмитрий Алексеев, бизнесмен Павел Калганов, индивидуальный предприниматель Алексей Шабин, арбитражный управляющий Владимир Владимиров, активистка Наталья Слесарева и бывший руководитель управляющей компании «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко.

В Совете депутатов Бердска «Континенту Сибирь» отказались подтверждать список кандидатов, отправив за информацией к спикеру парламента Владимиру Голубеву. До него журналистам дозвониться не удалось.

Конкурсная комиссия рассмотрит их заявления 18 декабря, а 25 декабря кандидаты пройдут тестирование на знание законодательства и прочтут свои программы по развитию города. Из тех, кто пройдёт отбор, депутаты горсовета выберут главу муниципалитета. В голосовании должны участвовать как минимум два кандидата, одному из них должно достаться больше половины голосов.

Прямые выборы глав муниципальных образований практически по всей Новосибирской области отменены в 2015 году. Инициатором изменений стал бывший губернатор региона Владимир Городецкий. Кандидаты проходят конкурсный отбор. Половина членов комиссии — от губернатора, другая половина — от территории.

Напомним, в начале декабря мэр Бердска Евгений Шестернин заявил о том, что намерен участвовать в очередных выборах главы муниципалитета. В этом решении его поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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