Презентация проходила 14 декабря в режиме творческой встречи. О создании альбома рассказали его составитель Тамара Мамаева (Шуриц), искусствовед Александр Клушин, дизайнер альбома Анатолий Грицюк, художник Сергей Мосиенко. Участники встречи также показали два небольших фильма об Александре Шурице.

Работа по подготовке подарочного издания известного новосибирского художника, ставшего неотъемлемой частью культурного кода столицы Сибири, шла на протяжении полугода. Большой объем материала позволил издать альбом в двух томах: «Живопись» и «Размышления», общий объем 480 страниц. В издании представлены репродукции картин, многочисленные фотографии, «почеркушки» и яркие книжные иллюстрации художника. Украшением альбома являются интерьерные развороты из частных домов и витраж новосибирской синагоги, выполненный по эскизам Александра Шурица.

Впервые в альбоме опубликована книга Александра Шурица «Ангел в тумане», которая была написана в 2009 году, с тех пор лежала в столе у художника и ранее не публиковалась.

Напомним, что с 2013 по 2016 год Александр Шуриц вёл авторские колонки в газете «Континент Сибирь». «Он был абсолютно свободен в выборе темы и мог высказываться не только на темы искусства, но и любые социальные явления или просто размышлять о том, что его волнует в данный момент. И эта свобода позволяла ему иногда в шутливой форме писать на серьёзные темы. Объём второго тома позволил мне включить эти колонки для тех, кто не читал их в газете. Эти тексты также проиллюстрированы фотографиями и «почеркушками»», — рассказала Тамара Мамаева (Шуриц).

Фото Михаила Перикова

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