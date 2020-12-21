Новое кино Китая: блокбастеры, комедии, анимация, выставка

Фестиваль «Новое кино Китая» пройдет в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» с 20 по 23 декабря. В фестивальной афише шесть фильмов: не только авторское, но и зрительское кино, идеальное для коллективного просмотра на большом экране.

Также в программе лекция Владислава Пастернака «Китайское и мировое кино до и после ковида», выставка фотографий Сани Шанович «Китай. Первое знакомство» и конкурс зрительских рецензий.

Организаторами фестиваля являются Институт Конфуция Новосибирского государственного технического университета при поддержке Центра языковых обменов и международного сотрудничества при Министерстве образования КНР в партнерстве с Центром культуры и отдыха «Победа».

Фестиваль пройдет также в Москве и Санкт-Петербурге, где стартует 17 декабря. «Новое кино Китая» продолжает дело, начатое в 2019 году, когда стартовала первая редакция фестиваля под названием «Современное кино Китая».

Откроется фестиваль 20 декабря самым кассовым фильмом года в мире. Посвященная героической обороне Шанхая военная драма «Восемьсот» стала первым блокбастером после восстановления кинотеатрального показа — это китайский «Дюнкерк», «Спасти рядового Райана» и «Сталинград» одновременно. В церемонии открытия примут участие почетные гости: куратор фестиваля, директор Института Конфуция в СПбГУ Юлия Мыльникова и программный директор фестиваля, кинопродюсер, дистрибьютор, глава Кинокомпании HHG Владислав Пастернак.

«Составляя программу второго фестиваля, мы ставили несколько целей: во-первых, показать российскому зрителю, насколько интересным и многообразным может быть китайское кино. Во-вторых, в некоторой степени изменить сложившиеся у отечественного зрителя стереотипы. В-третьих, создать моду на коллективный просмотр китайского кино на большом экране», — отмечает директор УЦ НГТУ «Институт Конфуция» Игорь Хрипунов.

Также 20 декабря, в дневное время, состоится премьера семейного анимационного фильма «Белая змея». Картина крупнейшей студии Light Chaser Animation основана на классической китайской легенде и сделана на острие современных CG-технологий.

21 декабря программу продолжит картина «Однажды все наладится» (режиссер Ван Цзин), продюсером которой выступил великий Цзя Чжанкэ. Художественный фильм основан на реальных событиях и посвящен деятельности начинающего журналиста, работающего в условиях эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. Параллели с нашим временем очевидны.

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Во вторник, 22 декабря, смотрим комедию «Чай или кофе», еще один образец современного китайского кинематографа для широкой аудитории. Сюжет о трех друзьях, уехавших из города ради сельскохозяйственного интернет-стартапа, отражает актуальные тренды. В тот же вечер будет показан «Цветок, окропленный алым» режиссера Чжоу Чжоу. История современной женщины, пытающейся жить полноценной жизнью и танцевать вопреки приступам эпилепсии, награждена премией ФИПРЕССИ на МКФ в Роттердаме.

В завершение фестиваля 23 декабря состоится обсуждение фильма «Воздушный шарик» тибетского режиссера Пема Цедена. Напомним, что год назад фильм «Джинпа» этого же режиссера, спродюсированный Вонгом Кар-Ваем, произвел яркое впечатление благодаря самобытному стилю, буддистскому юмору и обаятельному главному герою. Действие «Воздушного шарика» разворачивается в глуши Тибетского нагорья в 1993 году, когда действовала строгая политика «одна семья — один ребенок». Фильм носит этнографический и комедийный характер, но рассказывает о важных социальных проблемах. Модератором беседы станет преподаватель учебного центра НГТУ «Институт Конфуция» Юлия Щепина. Она же представит публике другие фильмы программы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Хрипунов, директор УЦ НГТУ «Институт Конфуция»:

— Что мы знаем о китайском кино: фильмах, режиссерах, актерах, киноиндустрии в целом? Мы чаще слышим о грандиозных успехах Китая в сфере экономики, науки, техники и совсем немного получаем информации о развитии такой области культуры, как кинематограф. Говоря о китайском кино, мы до сих пор вспоминаем фильмы с участием мастеров боевых искусств, что на самом деле дает далеко не полную картину современного китайского кино. Сегодня в стране вслед за стремительным развитием экономики так же стремительно развивается и кинематограф: китайские фильмы все чаще становятся лауреатами и победителями престижных международных кинофестивалей.

Отдельные слова благодарности хочу сказать нашим давним партнерам, Центру культуры и отдыха «Победа» за помощь в организации и проведении фестиваля и ту атмосферу, которая искусно создается в пространстве кинотеатра, позволяющую, не пересекая границ, ощутить весь колорит и самобытность улиц Шанхая или Гонконга. Приглашаем посетить наш фестиваль!

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