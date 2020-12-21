В декабре Новосибирск посетил президент миланской Академии футбольного клуба «Интер» в Москве ЖОРДИ ГРАТАКОС. Его приезд был приурочен к открытию филиала Академии в Новосибирске. В интервью «Континенту Сибирь» он рассказал о причинах такого шага, об ожиданиях от региона, а также о том, зачем грандам мирового футбола нужны Академии.

Жорди Гратакос — президент Inter Milan Academy в Москве и Новосибирске, экс-директор Barca Academy (Россия), футбольный аналитик, профессиональный тренер УЕФА (UEFA PRO License Coach).

— Жорди, вы впервые в Новосибирске?

— Да, это моя первая поездка по Сибири. Мне очень понравился город, у вас много снега по сравнению с той же Москвой. Это оказалось очень красиво! Месяц-другой был бы согласен пожить в таком снежном окружении. Больше, наверное, мне было бы тяжело. Все-таки я родился в Коста-Брава, поэтому море и солнце у меня в крови.

— При этом вы уже достаточно долго живете в России (4 года). С какими ожиданиями, представлениями вы приезжали в нашу страну, что получилось, что хотелось бы сделать еще?

— Самое большое заблуждение, с которым можно приехать в другую страну, — это мысли, что ты можешь изменить все и всех. Как говорят в России, приходить в чужой монастырь со своим уставом. Таким, каюсь, приехал и я. Пытался изменить систему вокруг себя, не понимая, что менталитет, образ жизни, подходы в бизнесе и футболе в стране сложились исторически, и эти подходы тоже работают.

В Испании ошибка — это возможность дальнейшего развития и прогресса. В России же за ошибку, как правило, ждет наказание — в виде замены, игрока посадят на скамейку запасных

В европейском футболе или бизнесе есть ключевое отличие — это система, где все подчинено правилам. У этого подхода есть свои плюсы и минусы. Например, из-за этого принципа реализация тех или иных действий или событий может происходить очень долго. В России все немного по-другому. Например, существует разница в восприятии ошибки. В Испании ошибка — это возможность дальнейшего развития и прогресса. В России же за ошибку, как правило, ждет наказание — в виде замены, игрока посадят на скамейку запасных. Мне в итоге удалось найти свой подход — адаптировать европейские принципы под российские реалии. Я скорее помогаю стать лучше, чем «ломаю» систему, и результат, как мне кажется, получается очень хороший.

— Отлично, давайте вернемся к вашему проекту — Inter Academy в Новосибирске. Почему наш город вслед за Москвой был выбран местом для продолжения развития Академии?

— Мы понимаем, что Новосибирск — это крупный и важный город в России. Вслед за столицами развитие футбола в обязательном порядке должно идти в регионы. К тому же мы первый европейский клуб, который открыл свою школу в Сибири. Для нас это многое значит и накладывает дополнительную ответственность. И последнее, но не по значимости — нас поддержала и всячески помогает Новосибирская областная Федерация футбола. Например, у нас уже есть договоренность, что Федерация готова выделять гранты наиболее талантливым игрокам. Поэтому, сложив ряд этих ключевых факторов, мы и приняли решение открыть Академию в Новосибирске, сделав ваш город центром присутствия Inter Academy за Уралом.

— Что планируется сделать в Новосибирске?

— Мы провели первый просмотр, остались довольны уровнем футболистов. Больше 90% пришедших — это уже обученные, подготовленные игроки. Полноценную работу начнем уже в следующем году, планируем набрать в разные возрастные группы 150 учеников. В Новосибирске вся работа и обучение будут построены по методике футбольного клуба «Интер». В рамках нашей лицензии мы имеем право привезти одного из великих игроков «Интера», после ослабления карантинных мер планируем привезти звезду уровня Марко Матерацци для полноценной презентации проекта.

— Зачем грандам мирового футбола такие проекты, как Академии, Школы?

— Для любого популярного клуба — «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен» и т. д. — есть один из ключевых показателей в бизнесе — база фанатов, рассредоточенная по всему миру. Это один из самых важных факторов в росте популярности клуба, бренда, его капитализации в целом. Например, в том же «Интере» сильные связи в Южной Америке, в частности в Аргентине, из-за исторической близости стран и потому что за клуб играли и играют много аргентинских игроков. Открывая школы, проводя мастер-классы, приезжая в разные страны в турне и участвуя в различных турнирах, каждый клуб хочет расширить базу фанатов, свою узнаваемость, а впоследствии и финансовые показатели по всему миру или в конкретном регионе. В этом смысле создание и продвижение Академии — это бизнес. Но есть в этом, конечно, и смысл с точки зрения футбола. Академии — это огромная, разветвленная скаутская сеть, где тренеры главной или молодежной команды «Интера» по имеющимся в клубе формам отчетов знают все о воспитанниках Академий в любой стране мира, а их на сегодня уже больше 20. И поверьте, талантливый и перспективный игрок никогда не пройдет мимо этого отбора и получит свой шанс проявить себя в основных командах. Также ежегодно проводится турнир Inter Cup, куда съезжаются команды со всего мира, а тренеры могут оценить вживую игру любого игрока.

— В таком случае, футбол сегодня — это спорт или бизнес?

— И то, и другое. Для миллионов людей, которые играют в футбол, это, конечно, игра, для профессиональных футболистов, выходящих на поле и играющих для фанатов, это тоже игра, а для клубов, организаций, таких как УЕФА, ФИФА и т. д., это еще и бизнес. Но главное, что дает футбол миру — это эмоции. Если твой любимый клуб выиграл, а любимый игрок забил пару мячей, это может сделать счастливым конкретного человека, город, а то и целую страну.

— Объясните, пожалуйста, за счет чего некоторым странам получается играть в футбол стабильно лучше большинства конкурентов?

— Наверное, говорить о конкретных странах не слишком верно. Возьмем за пример Европу, здесь мы снова возвращаемся к теме «системы», которая в Европе выстроена, возможно, лучше всех на сегодня в мире. Это совершенно определенные требования к техническому оснащению игрока, владению и левой, и правой ногой одинаково хорошо, дриблинг, игра один на один, удар и т. д. В Европе начинается обучение футболу в раннем возрасте, с 5 лет, и лет до 8 с детьми занимаются только технической подготовкой. В этом возрасте легко научить ребенка играть, допустим, двумя ногами. С 8 лет к техническим аспектам добавляют тактику, затем физические кондиции и т. д. Тренеры с возрастом могут меняться, но система обучения одна. И по этим принципам мы так же будем вести обучение в Inter Academy. Много работы с мячом, обучение всем техническим аспектам и т. д.

И за счет как раз этой системы подготовки игрока европейский футбол является лидером в мировом масштабе, потому что, кирпичик за кирпичиком, структура развития игрока собиралась десятилетиями.

— К сожалению, от темы Covid уйти в наше время не удается. Как отразилось время карантина на футболе, Академии?

— Пандемия, конечно, изменила всех, мы не исключение, изменился весь мир. Если говорить о молодых футболистах, то изменилось все. Для ребенка, играющего в футбол, важно чувствовать энергию, поддержку, заботу родителей, близких. Это дает ему экстрамотивацию играть, тренироваться. А в текущей ситуации проблемы у родителей случаются гораздо чаще, чем до пандемии. Это, безусловно, сказывается на детях. Плюс элементарно игры даже профессиональных клубов часто проходят без зрителей, соответственно, даже на поле не всегда игроки могут получить поддержку близких.

Что касается нас как Академии, то мы вынуждены были соблюдать все предписания и запреты властей, вплоть до прекращения тренировок. С детьми ведь еще такой нюанс, что «заморозить» развитие, в отличие от взрослого игрока, невозможно. Потеря динамики в подготовке подобна смерти, ребенок должен заниматься и прогрессировать постоянно. У нас есть разработанный план «Б» — это тренировки, обучение онлайн. Единственный минус, что футбол — это все же командная игра, и отработать командные взаимодействия при таком подходе нереально. Но сохранить форму, развиваться в индивидуальном плане вполне возможно.

— Лично для вас, чем ознаменовалось время карантина?

— Мне повезло, что рядом есть места для прогулок, занятий спортом, поэтому можно было иной раз вырваться из стен дома. Но, безусловно, пришлось менять свой привычный уклад жизни, тем более что большую часть дня я привык проводить на футбольном поле, с игроками. Потеря социальных связей, живого общения далась мне нелегко. Зато получилось больше читать, поработать над систематизацией своих записей и наработок за годы тренировочной деятельности, старался провести это время максимально полезно.

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