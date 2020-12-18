«Не хотим гробить людей»: дольщики «Новомарусино» приостановили голодовку после пресс-конференции Путина

Обманутые дольщики недостроенного жилкомплекса «Новомарусино» в Новосибирске объявили о приостановке голодовки, которую организовали в начале декабря. Такое решение они приняли после итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина 17 декабря, где так и не затронули проблему участников долевого строительства.

Как объяснили участники акции в социальных сетях, за время голодовки они так и не обратили на себя внимание федеральных властей. При этом среди дольщиков есть люди с серьёзными проблемами со здоровьем, их состояние за последние дни ухудшилось.

«Продолжать дальше мы не будем. Мы не хотим гробить людей и доводить их до истощённого состояния. У нас и так есть люди, которые не дожили до получения квартир. Мы сделали выводы, и мы пойдём дальше. Голодовку мы приостанавливаем», — рассказала в видео группы «ВКонтакте» участница акции протеста Ольга, которая накануне записала видеообращение к президенту от имени обманутых дольщиков.

Участники акции заявили, что продолжат бороться в правовой плоскости. Они уже подали иск к региональным властям в Арбитражный суд.

«Мы понимаем, что нужно использовать другие рычаги. Мы их найдём и будем использовать. Я считаю, что всё, что мы хотели заявить с помощью этой голодовки, мы заявили», — сказала Ольга.

Напомним, накануне дольщики «Новомарусино» опубликовали открытое письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, потребовав отчёта об использовании средств Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, а также конкретных действий по решению проблемы с недостроенным жилкомплексом.

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