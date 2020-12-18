Мажоритария новосибирского «Тяжстанкогидропресса» заводят в конкурсное производство

Кредиторы мажоритарного акционера новосибирского ПАО «Тяжстанкогидропресс», сервисного металлоцентра «Стиллайн» приняли решение ходатайствовать в арбитраже о введении на предприятии процедуры конкурсного производства.

Сообщение о принятом кредиторами решении опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Напомним, процедура наблюдения была введена в ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн» (СМЦ «Стиллайн») в июле текущего года. Признать СМЦ несостоятельным требуют «БКС-банк» (исковые требования около миллиарда рублей) и «Сбербанк» (исковые требования порядка 100 млн рублей).

Также с просьбой о включении в реестр кредиторов обратились ООО «БКС Консалтинг», АО «Управляющая компания фондов», ИФНС России по Кировскому району Новосибирска, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ООО «Эверест» — общая сумма требований составляет около миллиарда рублей.

Прошедшее собрание кредиторов стало первым в процедуре банкротства «Стиллайна». Ранее на принятии обеспечительных мер и запрете проведения собрания настоял конкурсный управляющий СМЦ Евгений Жуйков. Однако «Сбербанк» добился отмены запрета.

Напомним, летом 2018 года «Стиллайн» получил от «БКС-Банка» кредит в размере 750 млн рублей до июня 2023 года. ПАО «Тяжстанкогидропресс» выступало поручителем по этому кредиту. Сам Николай Степакин также возглавлял «Тяжстанкогидропресс». После предъявления банкротного иска Совет директоров «Тяжстанкогидропресса» принял решение о снятии со Степакина полномочий генерального директора предприятия. Согласно ежеквартальной отчетности ПАО «Тяжстанкогидропресс», доля СМЦ «Стиллайн» в уставном капитале предприятия составляет 56,2%.

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