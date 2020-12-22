«Континент Сибирь» продолжает подведение итогов года в различных отраслях экономики Сибири, а также выявление действующих лиц происходящих процессов. Финансовый сектор охватывает такой широкий спектр вопросов, что «Континент Сибирь» выделит лидеров не только в банковской сфере, но и по другим смежным направлениям, которые в условиях «коронакризиса» вносят все больший вклад в прибыль финансовых групп.

Критерии выбора компании года по версии «Континента Сибирь» остаются прежними: наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, крупные проекты, изменившие ситуацию на рынке и так далее. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «Континента Сибирь» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

«Банк года»: уже не «банк»

Ситуацию в региональном банковском секторе невозможно рассматривать в отрыве от общероссийской ситуации. «Компанией года» в сфере финансов по версии «Континента Сибирь» становится Сбербанк, и это происходит не в первый раз. В этом году он получает номинацию уже под новым названием. 2020 год стал для банка, можно сказать, революционным: ребрендинг, смена логотипа, выборы бывших членов кабмина в наблюдательный совет и много других событий.

До 2020 года значительный пакет акций Сбербанка принадлежал Банку России, что не устраивало многих других участников рынка: если регулятор одновременно является собственником одного из ключевых игроков на рынке, то санкции, которые могут быть наложены на этого игрока, ударят по нему самому. Конечно, пример Сбербанка не единственный — некоторые банки, включая системообразующие, на 100% принадлежат ЦБ. Но это банки либо в процессе санации, либо после нее, а Сбербанк явно к таковым не относится. Даже наоборот, он регулярно принимал на себя обязательства перед клиентами закрывшихся банков.

В начале 2020 года, как раз накануне COVID-кризиса, у Сбербанка поменялась структура собственности: Банк России продал свой пакет. На момент продажи, по данным «РИА Рейтинг», «зеленый» банк был второй по размеру капитализации российской компанией (89 млрд долларов), уступающей только «Газпрому» (98 млрд). И, как показали итоги года, Сбербанк (или просто Сбер, начиная с сентября) прекрасно справляется и без этого бонуса. И подключение к СБП Банка России, которое Сбербанк все-таки совершил весной, совсем не означало для него отказ от своей платежной экосистемы. Более того, когда государству понадобилось цифровизировать все и быстро, опыт Сбербанка сильно пригодился. «Очень хорошо, что электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей, для построения цифровой платформы государства. Надеюсь на то, что мы совместно все эти технологии отработаем», — так прокомментировал итоги встречи с президентом Сбербанка Германом Грефом премьер-министр Михаил Мишустин.

В середине декабря цена акций Сбера на Московской бирже обновила исторический максимум в 285 рублей за акцию — этот рекорд был поставлен в конце 2018 года. Незадолго до этого банк сообщил о росте процентных и комиссионных доходов, но при этом объявил о снижении чистой прибыли на 11,7%. Причиной снижения стал рост расходов на кредитные риски из-за пандемии, которые пришлось увеличить более чем в четыре раза. Еще чуть раньше наблюдательный совет Сбербанка, обновивший свой состав, утвердил новую дивидендную политику и стратегию развития компании до 2023 года. Кредитная организация сохранила требование к достаточности капитала в 12,5% для выплаты дивидендов акционерам в 50% от чистой прибыли по МСФО. Тогда же аналитики UBS предположили, что в ближайший год стоимость нефинансовых активов Сбера может увеличиться почти в пять раз: с 133 млрд до 594 млрд рублей. И она будет учитываться в прогнозе общей стоимости компании.

Стратегию на рост небанковских и нефинансовых направлений Сбербанк взял в конце 2017 года — предполагалось сделать из финансовой организации универсальную технологическую компанию. Как пояснил Герман Греф, это был упреждающий удар по таким гигантам, как Amazon, которые начали включать в свои экосистемы финансовые инструменты. Всего за три года, по данным Сбера, компания инвестировала 3% от всей полученной прибыли в покупку активов для экосистемы. В числе таких активов оказался и новосибирский «2ГИС», занявший в структуре Сбера нишу ушедшего оттуда «Яндекса».

Отличился Сбербанк и в вопросах поддержки бизнеса, крайне актуальных в 2020 году, взяв на себя самый большой объем работы. Это отмечал «Континенту Сибирь» в том числе заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Таким образом, и по результатам работы в целом по России, и по Сибири именно Сбербанк становится «Компанией года» в банковском секторе по версии «КС».

Финансовый сектор не исчерпывается только банками. Если рассматривать рынок лизинговых услуг, то по объему нового бизнеса с начала 2020 года, а также сумме новых договоров однозначным лидером стала Государственная транспортная лизинговая компания, «подвинувшая» с лидерского места ГК «Сбербанк Лизинг». Впрочем, по объему портфеля ГТЛК лидировала и раньше, разменяв первый триллион в конце 2019 года. В сегменте факторинга в Сибири, как и в России в целом, компанией года однозначно остается «ВТБ Факторинг», чья доля составляет почти треть всего факторингового рынка. А если оценить доходы факторов – за три квартала 18 крупнейших компаний заработали, по данным Ассоциации факторинговых компаний, почти 35 млрд рублей. Из них больше половины приходится на доход «ВТБ Факторинга». Основной портфель «ВТБ Факторинг», согласно отчету АФК, составляют сделки без регресса – почти 215 млрд рублей. По сделкам с регрессом лидирует группа ПСБ, у которой на текущий сегмент приходится около 75% всего портфеля или 42,7 млрд рублей.

«Банкир года»: возвращаясь в строй

«Персоной года» в финансовом секторе «Континент Сибирь» называет Олега Каржавина, в прошлом руководителя РосЕвроБанка в Новосибирске, пока тот не был присоединен к Совкомбанку. Сейчас он возглавил филиал зашедшего уже в этом году в Сибирь Новикомбанка.

Легко ли завести новый банк на такой насыщенный финансовый рынок, как новосибирский, тем более в такой непростой год, как 2020-й? Вряд ли. Но Олег Каржавин справился с этим. В первые же месяцы работы Новикомбанк, опорный банк «Ростеха», включился в деловую жизнь города и региона, в том числе и в поддержку малого и среднего предпринимательства. Этому в немалой степени способствовали и результаты деятельности головного банка.

Согласно данным центра экономического анализа «Интерфакса», по итогам трех кварталов 2020 года Новикомбанку удалось войти в топ-10 самых эффективных российских банков и в топ-5 банков по показателю рентабельности. Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев, по данным РСБУ, составила 10,5 млрд рублей. Кредитный портфель увеличился с начала года на 22,7% и составил на начало октября 460,4 млрд рублей. При этом чистый процентный доход банка за этот период составил 12,9 млрд рублей. Таким образом, есть все основания предполагать, что Новикомбанк под руководством Олега Каржавина еще покажет себя в Новосибирской области.

Призы читательских симпатий

По результатам онлайн-голосования в номинации «Банк года», наибольшее число голосов читателей «КС» на момент подготовки материала было отдано Новосибирскому банку «Акцепт», который вошел в 2020 году в топ-100 самых надежных банков в России, что для «регионала» очень хороший результат. Такая надежность позволила ему принять участие во многих программах с госучастием, направленных на поддержку граждан и предпринимателей.

Для участия в голосовании нужна авторизация. Какой из банков, представленных в Новосибирске, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2020 в сфере финансов»? Банк Акцепт (52%)

Уралсиб (18%)

Альфа-Банк (8%)

Сбербанк (6%)

Абсолютбанк (6%)

Совкомбанк (3%)

Банк Левобережный (2%)

Райффайзенбанк (2%)

ВТБ (2%)

Банк Союз (2%)

ДОМ.РФ (0%)

РГС Банк (0%)

АК БАРС банк (0%)

Банк Нейва (0%)

СМП-Банк (0%)

Банк Авангард (0%)

Глобэкс (0%)

Интеза (0%)

Юникредит банк (0%)

Ланта Банк (0%)

ПСБ (0%)

Банк Открытие (0%)

Газпромбанк (0%)

Россельхозбанк (0%)

Другой банк (указать в комментариях) (0%)

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Звание «Экспериментатора года» «Континент Сибирь» присваивает «Альфа банку», который в качестве пилотного региона для обкатки «фиджитал»-пространства, представляющего собой новый формат офисов, выбрал именно Новосибирск.

Звание мобильного банка года разделили между собой Сбер и «Ак Барс». Первый традиционно побеждает последние несколько лет, но вскоре после ребрендинга Сбербанка компания UsabilityLab, составляющая рейтинги мобильных банковских приложений, выдвинула на первое место нового лидера – приложение «Ак Барс», включившее в себя такое перспективное направление, как виджет для самозанятых. После этого Сбер провел масштабный апдейт своего мобильного клиента – и уже в декабре обновленная версия получила премию Digital Leaders за 2020 год.

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