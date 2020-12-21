Для застройщиков Новосибирской области 2020 год оказался не таким плохим, как могло показаться в марте, когда было объявлено об ограничениях в работе в связи с угрозой пандемии. Стройки простояли с 28 марта по 5 апреля, а затем, как рассказывал «Континент Сибирь», благодаря мощному региональному строительному лобби руководство Новосибирской области разрешило возобновить деятельность участникам рынка. Область вошла в десятку субъектов Федерации, где начались работы на стройплощадках. Кто в этом году заслужил звания «Компания года» и «Персона года» — в материале «Континента Сибирь».

«Компания года»

В Новосибирске уже давно сложился пул из 20 сильных застройщиков, каждый из которых отметился теми или иными достижениями в 2020 году. После обсуждения с экспертами рынка недвижимости в шорт-лист вошли «АКВА СИТИ» (входит в ГК «Метаприбор») за новаторские проекты, которые привносят в пеструю застройку города концептуальную педантичность. При этом, по словам экспертов, их нельзя назвать скучными с точки зрения применяемых решений, в них есть толика самобытности. «Брусника.Сибакадемстрой» была номинирована за редевелопмент депрессивных районов и концептуализм в строгих тонах. ИСК «Русь» — за благоустройство и архитектурный образ. «Бульварный» и «Кедровое» давно стали образцом того, как должно выглядеть дорогое жилье респектабельных людей. ГК «Стрижи» — за создание социальной инфраструктуры. «Энергомонтаж» и «ВИРА-Строй» — за объем сданных квадратных метров, ГК «Расцветай» — по показателю объема продаж и строящихся квадратных метров. «Сибирь Девелопмент» — за вклад в архитектурный образ города.

Деятельность строительных компаний анализировалась «Континентом Сибирь» по таким критериям, как объем текущего строительства, объем ввода жилья, потребительские качества жилых комплексов (ЖК), создание социальной инфраструктуры, благоустройство территории, архитектурный облик и объем продаж. По всем этим параметрам однозначного фаворита в 2020 году нет.

Однако чаще всего при обсуждении положения дел на строительном рынке Новосибирска упоминалась ГК «Расцветай». Собеседники «Континента Сибирь» отмечали высокую активность этого застройщика на рынке, инвестиционную привлекательность его жилых комплексов, приобретение им дорогостоящих участков земли (как минимум два на сумму свыше 2 млрд рублей), умение качественно работать с негативом.

Несмотря на то что ГК «Расцветай» работает на строительном рынке всего три года, она заявила о себе как об активном игроке и ведет достаточно амбициозную политику по захвату лучших участков земли в городе. Локации всех новостроек в Новосибирске — это либо перспективные районы правого берега, либо центр левого.

Сегодня у группы компаний насчитывается 15 строящихся объектов и шесть уже сданных в Новосибирской области и Москве.

По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), по объему текущего строительства ГК «Расцветай» в 2020 году занимает первое место — 195 863 кв. м жилья и наибольшую долю по региону (5%). В этом году застройщик возглавляет Общероссийский рейтинг в этой номинации уже второй раз: в июле компания также заняла первую позицию.

Кроме того, у ГК «Расцветай» высокий балл по рейтингу надежности ЕРЗ — пять из пяти. Это максимальный показатель, который говорит о соблюдении застройщиком декларируемых сроков ввода жилья. По потребительским качествам ЖК застройщик входит в топ-3 строительных компаний Новосибирска.

С начала года «Расцветай» открыла продажи в Новосибирске в домах № 4 ЖК «Расцветай на Гоголя», дом № 2 ЖК «Расцветай на Маркса», «Расцветай на Обской», «Расцветай на Шамшиных», «Расцветай на Ядринцевской» и ЖК «Расцветай на Красном». Также квартиры можно приобрести и в Москве — ЖК «Расцветай в Люблино». В общей сложности это 1947 квартир общей площадью 98 тыс. кв. м.

По данным «Жилфонда» и «Центрального агентства недвижимости», по предварительным итогам 2020 года именно «Расцветай» занимает первое место по объему продаж среди застройщиков. «В 2020 году очень хорошо продавались квартиры ГК «Расцветай». В основном их рассматривали либо высококвалифицированные специалисты для собственного проживания, либо инвесторы, которые устали от колебания курса валют. Люди достали деньги «из-под матраса», вложив их в жилье возле метро», — рассказали «Континенту Сибирь» в ЦАН. (По данным аналитической службы ГК «Расцветай», стоимость квадратного метра в новостройках компании в среднем увеличивается на 15% в год.)

«У ГК «Расцветай» — самые большие объемы продаж в нашем агентстве. Много объектов в разных районах Новосибирска», — констатируют в «Жилфонде».

Также в 2020 году ГК «Расцветай» вывела на рынок бренд «Акация» в классе «доступное жилье». С опережением графика на четыре месяца в нескольких минутах езды от станции метро «Заельцовская» в Новосибирске по быстровозводимой технологии был построен 17-этажный панельный дом — ЖК «Акация на Красногорской». В апреле этого года открылись продажи в ЖК «Акация на Ватутина».

В июне 2020 года стало известно, что банк «ДОМ.РФ» профинансирует строительство жилого комплекса на Красном проспекте в Новосибирске. Объект не имеет аналогов по величине площади, которую он займет в центральной локации города. Застройщиком выступает ГК «Расцветай», размер кредитной линии составит 9 млрд 56 млн рублей.

Проект реализуется на пл. Калинина, крупнейшей транспортной развязке города. Участок общей площадью 8 га был приобретен застройщиком еще в 2018 году за 1,3 млрд рублей. Раньше на этой территории работал Новосибирский приборостроительный завод.

Еще один проект, получивший в этом году финансирование банка «ДОМ.РФ» в размере 1 млрд 94 млн рублей, — 25-этажный дом «Расцветай на Ядринцевской». Он строится в радиусе 800 метров от площади Ленина, самого центра города.

Таким образом, «Компанией года — 2020» в сфере строительства по версии «Континента Сибирь» признается ГК «Расцветай».

«Персона года»

Оценивая работу глав строительных компаний в течение 2020 года, «Континент Сибирь» руководствовался не только степенью реализации ими собственных проектов, но и вкладом в развитие отрасли на общероссийском уровне.

В этой номинации самым заметной персоной стал генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. В июне 2020 года он был назначен председателем федеральной комиссии по рассмотрению предложений в сфере градостроительной документации, территориального планирования и земельного администрирования при экспертной группе, которая была создана для реализации плана «Трансформация делового климата», утвержденного правительством РФ. Кандидатуру Белокобыльского утвердил президент НОЗА, главный консультант заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина по оптимизации строительной сферы Леонид Казинец.

Игорь Белокобыльский принимал участие в разработке федерального законопроекта о комплексном развитии территорий. Суть документа в том, что он напрямую ставит вопрос изъятия частной собственности в зоне действия программ комплексного развития территории. «Согласитесь, когда человек слышит само слово «изъятие», его начинает трясти. Но с другой стороны, сама по себе процедура проработана очень тщательно — на примере того же аварийного жилья. Собственники и резиденты получают либо адекватную замену, либо выкуп по справедливой цене. Все определения четко регламентированы, лазейки для некорректных действий сведены к возможному минимуму», — рассказывал гендиректор ГК «Стрижи» в интервью «Континенту Сибирь».

В августе 2020 года стартовал федеральный пилотный проект Росреестра по цифровизации регистрации договоров доверительного управления. Среди четырех компаний, принявших в нем участие, одна представляет Новосибирск — ГК «Стрижи». «На сегодня далеко не каждый застройщик готов пойти на такой «апгрейд», ведь кроме самого оборудования, необходимо разработать к нему программное обеспечение стоимостью не один миллион рублей. Взяться за эту задачу оказались готовы только четыре застройщика в стране», — комментировали участие «Стрижей» в проекте в Росреестре.

В сентябре этого года Игорь Белокобыльскый получил благодарственное письмо от министра строительства РФ. В нем был отмечен вклад генерального директора ГК «Стрижи», входящей в топ-3 застройщиков Новосибирска, в «формирование комфортной городской среды, внедрение передовых идей» и многолетний добросовестный труд Игоря Белокобыльского по развитию жилищного строительства.

Во время избирательной кампании в Законодательное собрание Новосибирской области в сентябре 2020 года Игорь Белокобыльский стал руководителем избирательного штаба своего партнера по бизнесу Ильи Полякова. Выборы председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков выиграл. В Законодательном собрании он занял пост заместителя председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам.

Таким образом, Игорь Белокобыльский становится «Персоной года» в сфере строительства по версии «Континента Сибирь».

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте. Результаты ниже.

Для участия в голосовании нужна авторизация. По вашему мнению, какая из перечисленных ниже строительных компаний Новосибирска достойна быть «Компанией года-2020»? ИСК «Русь» (51%)

ГК «Домстрой» (25%)

«Брусника. Сибакадемстрой» (12%)

ГК «Стрижи» (4%)

ГК «Расцветай» (3%)

«Энергомонтаж» (1%)

ГК «СибирьИнвест» (1%)

«ВИРА-Строй» (1%)

ГК «Химметалл» (0%)

ГК «Дискус» (0%)

СК СД «Альфа капитал» (0%)

СФ «Проспект» (0%)

ГК «АКД» (0%)

ГК «Новый мир» (0%)

СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой» (0%)

ПСК «Сибирь» (0%)

«СЗ КПД-Газстрой-Инвест», (0%)

Строительный концерн «Метаприбор» (0%)

«ВербаКапитал-Девелопмент» (0%)

«Первый строительный фонд» (0%)

ГК «СМСС» (0%)

Другая компания (указать в комментариях) (0%)

Загрузка ... Загрузка ...

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.