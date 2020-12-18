Глава Ямала поблагодарил депутатов окружного Заксобрания за конструктивную работу

Юлия Моисеева
 

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил конструктивную работу депутатов Законодательного Собрания ЯНАО на традиционной встрече, где также присутствовали парламентарии, представляющие интересы автономного округа в Государственной Думе и Тюменской областной Думе и сенатор Григорий Ледков.

Как рассказали в пресс-службе парламента ЯНАО, на встрече подвели итоги уходящего года и определили планы на будущее.

Дмитрий Артюхов отметил профессионализм окружных парламентариев, конструктивную работу, оперативность при принятии решений с учетом мнения населения. Спикер парламента Сергей Ямкин поблагодарил главу региона за высокую оценку и рассказал о задачах, которые стоят перед депутатским корпусом.

Так, продолжится работа по корректировке регионального законодательства в связи с конституционными поправками, нормативному обеспечению реализации национальных проектов, а также пересмотру и систематизации правовых актов, принятых за последние 26 лет.

Сергей Ямкин обратил внимание, что в этом году законодатели столкнулись с определенными вызовами, однако работа в режиме ограничений не повлияла на результативность и эффективность законотворческой деятельности.

Отметим, по оценке независимых экспертов, ямальское законодательство является одним из самых проработанных в сравнении с другими субъектами РФ, сохраняет социальную направленность, учитывает региональный аспект и отвечает современным реалиям.

Ранее сообщалось о том, что в парламенте ЯНАО оценили региональную законодательную базу за пять лет.

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