Сложившаяся за прошедшие месяцы ситуация с пандемией, безусловно, отразилась на работе всех отраслей, в том числе сказалась и на итогах работы банков. Тем не менее многие сумели оперативно перестроить работу, запустить новые сервисы и сохранить положительную динамику развития. О том, как удалось этого достичь, в интервью «Континенту Сибирь» рассказал управляющий банка ВТБ в Новосибирской области, вице-президент СТАНИСЛАВ МОГИЛЬНИКОВ.

— Станислав Александрович, прошедший период отметился тем, что замедление темпов роста показали практически все отрасли экономики. Как отразилась эта ситуация на деятельности регионального банка ВТБ?

— Нам удалось сохранить позитивный тренд развития бизнеса в Новосибирской области и вырасти по основным показателям. Этому во многом способствовали мягкая кредитно-денежная политика Банка России и текущий уровень процентных ставок по кредитам для населения, а также специальные программы с более интересными условиями по основным продуктам. Немалую роль сыграло активное развитие цифровых банковских сервисов, которые позволили оформлять кредиты, открывать вклады, инвестировать и совершать большинство банковских операций, не выходя из дома. Со стороны регионального бизнеса сохраняется потребность в финансировании, причем как на ведение текущей деятельности, так и на реализацию инвестиционных проектов. В том числе это подтверждает динамика кредитно-документарного портфеля банка ВТБ в Новосибирской области, который по итогам 9 месяцев работы увеличился на 9% и достиг 138,6 млрд рублей.

По сравнению с началом года розничный портфель ВТБ в Новосибирской области вырос на 15% и превысил планку в 100 млрд рублей. Если смотреть по сегментам, ипотечные займы составили 63% всего розничного портфеля, или 63,2 млрд рублей (по сравнению с январем рост 20%). В корпоративном сегменте кредитно-документарный портфель по итогам трех кварталов превысил 38 млрд рублей. И важную роль здесь играют различные программы льготного кредитования бизнеса. В текущем году ВТБ оказал поддержку организациям и индивидуальным предпринимателям Новосибирской области на общую сумму 14 млрд рублей — в рамках как государственных, так и собственных мер поддержки компаний.

— Традиционно считалось, что СМБ-сегмент является растущим направлением корпоративного регионального бизнеса — сохранился ли этот тренд?

— Верно, тренд сохраняется. За девять месяцев текущего года мы нарастили портфель кредитов среднему и малому бизнесу на 6%, до 25,9 млрд рублей. Несмотря на то что с весны первоочередной нашей задачей стала поддержка предприятий, пострадавших от пандемии, мы отмечаем сохраняющийся спрос бизнеса на кредитные ресурсы для развития. Предприниматели находят новые ниши на рынке, модифицируют, обновляют продукты и процессы в меняющихся условиях, диверсифицируют свою деятельность.

Мы отмечаем рост числа компаний сегмента СМБ, делающих выбор в пользу банка. Сегодня при выборе финансового партнера для предпринимателей все чаще актуальна комплексная парадигма «цена — качество — дополнительные — возможности». Стоимость услуг расчетно-кассового обслуживания и базовых продуктов продолжает играть значимую роль. При этом на первый план также выходит и возможность использования добавленных сервисов.

В 2020 году продолжилось внедрение новых продуктов и услуг для среднего и малого бизнеса. Среди них — открытие расчетного счета ИП-единоличного исполнительного органа за 20 минут в присутствии предпринимателя, новый мобильный банк. Стало возможным решать вопросы бухгалтерского и налогового учета с помощью мобильной онлайн-бухгалтерии, принимать платежи от физических лиц в пользу организаций или ИП в точках продаж по QR-коду. Технологии дистанционного обслуживания стремительно развиваются, и рост числа новых клиентов говорит о востребованности таких продуктов

— Какие основные розничные тренды вы бы выделили? Как ведет себя средний потребитель-физлицо?

— Прежде всего, падения потребительской активности, вопреки опасениям финансового рынка, мы не наблюдаем — это утверждение справедливо в плане движения средств по счетам физлиц, дебетовым и кредитным операциям. Люди продолжают покупать — их потребности никуда не исчезли. Мы уже отмечали, что ипотечная активность в эти месяцы только росла: по итогам десяти месяцев с начала года только в Новосибирской области мы выдали более 12 тыс. кредитов на сумму 26,2 млрд рублей. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, мы уже превысили объем выдач за весь прошлый год. В этом смысле результат можно назвать рекордным. По выдаче ипотеки Новосибирская область находится на втором месте среди регионов присутствия ВТБ (за исключением Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

В значительной степени такой высокий спрос обусловлен политикой снижения процентных ставок, а также развитием программ льготной ипотеки. В частности, по программе «Ипотека с господдержкой 2020», стартовавшей в апреле, на текущий момент новосибирцы уже оформили в ВТБ льготных кредитов на 5 млрд рублей. Полагаем, этот факт говорит о том, что люди позитивно смотрят в будущее, оценивают свою платежеспособность и продолжают реализовывать свои планы.

Еще один тренд — активно растущий объем рефинансирования на фоне снижения ставок. В октябре текущего года доля рефинансирования составила 28% от общего объема ипотечных выдач ВТБ в регионе (для сравнения: в октябре 2019 года на нее приходилось лишь 8% выдач). Наши земляки пользуются этой программой, переводят действующие кредиты в ВТБ, тем самым снижают долговую нагрузку, демонстрируют растущую финансовую грамотность.

— А как обстоят дела с привлечением средств клиентов?

— Здесь динамика также положительная: по итогам 9 месяцев портфель привлеченных средств ВТБ в Новосибирской области прирос на 18% и составил 120,3 млрд рублей. Примерно две трети этого объема приходится на розницу, треть — на корпоративный сегмент. Сейчас можно сказать, что время клиентских денег, которые «просто лежат», прошло, наступает время активов. К примеру, наш портфель инвестпродуктов показал рост 32% с начала года. Именно доходные активы сейчас интересны клиентам. Облигации, ПИФы, структурированные инвестиционные и страховые сберегательные продукты, акции — это сейчас на повестке. Все больше клиентов с практическим интересом относятся к новым решениям размещения свободных средств. Это значимый тренд экономики без оглядки на пандемию. Доходность классических депозитов уменьшается, клиенты стали искать новые возможности для увеличения эффективности своих сбережений. Близко к логике этих соображений и возросший интерес к ипотеке: снижение ставок позволяет нашим заемщикам входить в новые сделки по покупке жилья.

— Какие инструменты, стратегии предпочитают клиенты?

— В текущей экономической ситуации наиболее популярными инструментами для инвестирования выступают консервативные продукты — ПИФы, облигации, негосударственное пенсионное обеспечение. Они также востребованы и среди начинающих инвесторов. С появлением опыта работы на фондовом рынке клиенты начинают использовать более рисковые (а значит и более доходные) инструменты. На этом этапе возрастает интерес к структурным облигациям, сочетающим повышенную доходность и защиту капитала. В последнее время все большую популярность получают инвестиционные облигации банка ВТБ. Они обеспечивают ликвидность, защищенность капитала, 100%-ный возврат средств при любом развитии событий.

Важно отметить, что за последние годы благодаря росту финансовой грамотности населения и развитию технологий фондовый рынок стал более простым и понятным для начинающих инвесторов. Для того чтобы открыть инвестиционный или брокерский счет, сегодня достаточно скачать мобильное приложение на телефон. Открытие счета занимает несколько минут, пополнить его можно с карты любого банка. Инвестиции становятся все более востребованным продуктом. И если раньше они были прерогативой клиентов с уровнем сбережений выше среднего, то сейчас это уже широко доступный инструмент. Например, для покупки одного лота акций требуется в разных случаях несколько сотен рублей.

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